Libano, un’esecuzione e una strana morte. Sospetti di legami con l’esplosione a Beirut

Nulla, almeno ufficialmente, collega al momento i due fatti – la morte di Joe Bejjani e quella dell’ufficiale doganale in pensione – tuttavia l’eco dell’uccisione del 36enne non ha scioccato solo il villaggio dove viveva ma ha contribuito ad alimentare un clima pesante di insicurezza nel paese. I funzionari della sicurezza, però, affermano di non avere prove di una connessione.

I residenti di Kahaleh – riferisce Philippa Fletcher – chiedono un’indagine rapida su quella che ritengono fosse un'operazione pianificata. Mounir Bejjany, il padrino di Joe, ha parlato di «un assassinio» e due fonti della sicurezza hanno affermato che l'omicidio è stato eseguito in modo professionale, ma il motivo non è chiaro. Il ministero dell’Interno ha promesso di trovare i colpevoli.

La vittima stava per lasciare il Libano

Jean Bejjany, capo del consiglio municipale e lontano parente della vittima, ha detto che nessuno degli amici o della famiglia di Joe era a conoscenza di minacce o nemici e non ha fatto menzione di nulla che potesse collegarlo all'esplosione.

Joe Bejjani, secondo la ricostruzione fatta dai parenti, lavorava presso un fornitore di servizi di telefonia mobile, aveva anche fotografato eventi militari come le parate come libero professionista e altri fotografi hanno confermato di averlo visto spesso a tali eventi. Al funerale di martedì il cugino della vittima, Gaby Feghali, ha detto che Joe aveva programmato di emigrare con la sua famiglia, come stanno facendo molte altre persone che stanno lasciando il Libano per sfuggire alla crisi. Bejjani aveva ottenuto l'approvazione per partire per il Canada circa una settimana fa.