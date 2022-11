Liberarsi dei titoli di Stato: la possibile strategia della Bce e le sue conseguenze

Le ipotesi sul piatto: strategia passiva e piccoli passi iniziali

In ogni caso, c'è concordanza di vedute tra i vari speaker che si sono alternati negli ultimi giorni: il QT sui titoli sarà molto graduale, addirittura lento nella fase di avvio.Le esperienze storiche di riduzione degli attivi di bilancio sono poche e caratterizzate da vari ordini di problemi: la Federal Reserve (FED) ha effettuato un tentativo tra il 2017 ed il 2019, utilizzando una tecnica di tipo passivo; in altri termini, non ha reinvestito i titoli governativi e quelli immobiliari cartolarizzati in scadenza. Una strategia di tipo attivo avrebbe previsto la vendita sul mercato secondario di titoli caratterizzati da una vita residua diversa da 0.Dopo circa 2 anni ed una contrazione dell'attivo di circa il 15%, la FED ha dovuto interrompere bruscamente le proprie operazioni per via di problemi crescenti sul mercato monetario di accesso alla liquidità per le banche di piccola dimensione ed è stata costretta a lanciare una facility di supporto a carattere semipermanente. Simultaneamente, ha interrotto il rialzo dei tassi di interesse, ponendo bruscamente termine al ciclo di politica restrittiva.

Da maggio 2022 la FED ci sta riprovando: il ritmo di riduzione della liquidità è sensibilmente più elevato ed il timore che i problemi sul mercato monetario possano ripresentarsi rapidamente è alto. Anche nel Regno Unito, la strategia di QT appena presentata dalla Bank of England (BOE) è stata posticipata per via di una crisi di fiducia sul mercato secondario dei titoli governativi, in pericolosa estensione ai fondi pensione, che ha costretto alla ripresa – seppure temporanea – degli acquisti di titoli di Stato.Dunque anche nella visione radicale del presidente della BuBa, il QT sui titoli obbligazionari sarebbe caratterizzato da una strategia di tipo passivo, ulteriormente limitata dal reinvestimento di una significativa percentuale di titoli in scadenza.

Il pool di titoli interessati sarebbe soltanto quello afferente agli Asset Purchase Programmes (APP) più datati, avviati dalla BCE tra il 2015 ed il 2016, circa 2.750 miliardi di €. I 1.800 miliardi di titoli, prevalentemente governativi, acquistati tra marzo 2020 e marzo 2022 nell'ambito del programma pandemico PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) sarebbero invece esentati almeno fino a dicembre 2024.Al fine di capire quale potrebbe essere un ragionevole percorso di riduzione dell'attivo di bilancio nei prossimi 26 mesi e valutarne il possibile impatto sui mercati, si è tenuto conto di questi riferimenti a dichiarazioni pubbliche. Si è dunque supposto l'avvio di un QT a gennaio 2023 che vada a impattare sul 50% dei titoli in scadenza, che attualmente sono reinvestiti integralmente dalla BCE. Soltanto nel 2024 si presuppone un innalzamento della percentuale al 100% dei titoli non reinvestiti (vedi Figura 2).

Utilizzando questi parametri nella simulazione, nel 2023 lo stock di obbligazioni nel portafoglio BCE si contrarrebbe di circa 180 miliardi di €, che salirebbero a 310 miliardi nel 2024. I BTP in scadenza nel 2023 corrispondono a 30 miliardi, 50 miliardi nel 2024, in totale circa 80 miliardi che non sarebbero reinvestiti in titoli equivalenti. Ad una prima analisi, la situazione appare poco impattante: se si considera che la BCE detiene 773 miliardi di € di titoli governativi italiani, la riduzione dovrebbe riguardare nel prossimo biennio soltanto il 10% dello stock.

Se sparisce l'acquirente principale del debito, cosa succede?

Tuttavia, a differenza dei programmi equivalenti eseguiti dalla FED e dalla BOE, il QE della BCE è stato più complesso perché ha coinvolto titoli eterogenei, per merito di credito, spessore e profondità del mercato e struttura della domanda. Si consideri l'evoluzione delle variazioni mensili del debito pubblico italiano e spagnolo decomposta per soggetto detentore, per capire le caratteristiche strutturali della domanda dei c.d. “titoli periferici” dell'area Euro