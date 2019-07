«Liberate Hong Kong»: la protesta contro Pechino blocca la città

IL VIDEO\La protesta non si placa, barricate e scontri a Hong Kong

Ieri (lunedì 29 luglio), Pechino ha ribadito il proprio sostegno alla governatrice Carrie Lam, diventata il vero bersaglio della protesta e costretta a scusarsi pubblicamente, oltre che a istituire una commissione indipendente per indagare sull’uso della forza da parte della polizia durante gli scontri. Ai manifestanti non basta, come non basta aver ottenuto la sospensione della contestata legge sull’estradizione, che avrebbe permesso alla Cina di trasferire sul suo territorio e nei suoi tribunali le persone accusate di reati a Hong Kong. Chiedono la cancellazione del provvedimento e le dimissioni della governatrice. I consensi di Lam non potrebbero essere più bassi: secondo una ricerca pubblicata oggi (martedì 30 luglio), sono sprofondati al 21%.

La Cina nega di voler violare il principio «un Paese, due sistemi», che permette a Hong Kong di preservare le proprie libertà e garanzie anche dopo il 1997, quando il Regno Unito ha ceduto la sovranità sull’ex colonia. E il Governo continua a ripetere che i disordini sono una macchinazione degli Stati Uniti.

Disordini, manifestazioni e scioperi impongono un costo all’attività economica, che rallenta: le vendite al dettaglio sono in frenata del 10% e il turismo cala, non solo per i minori flussi dalla Cina. L’agenzia di rating internazionale Fitch, che l’11 giugno ha confermato il rating AA+, ha ribadito i rischi per Hong Kong in caso di perdita di fiducia da parte degli investitori internazionali.