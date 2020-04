Liberazione, lo spirito che manca in questo 25 aprile

Il bivio per il Paese

Il problema, in Italia, è la rottura degli schemi e lo spirito, politico e culturale, che può affermarsi. Siamo a un bivio. Di qua un Paese forte per le scelte di fondo, a partire dalle alleanze geo-politiche, con la voglia di rialzare la testa (senza scambiare la “rivoluzione liberale” per uno Stato senza regole) e con una catena di comando adeguata. Di là un Paese sfibrato dalla campagna elettorale permanente, attraversato dai fumi dell'anti-industrialismo, proteso alla ricerca del sussidio (e di debiti da non rimborsare) come arma letale anticrisi, con il jolly delle nazionalizzazioni sempre in tasca e suggestionato a guardare a nuove sponde internazionali.

Lo spirito che manca oggi

Il 25 aprile odierno dovrebbe farci ricordare tante cose. Il grande debito che ci stiamo mettendo sulle spalle è tra queste. Il Documento di economia e finanza appena approvato dal Governo Conte2 fa riferimento, per riportarlo sotto controllo, all'orizzonte del «prossimo decennio» e indica per esempio una «revisione organica della spesa pubblica». «Tanto sarà maggiore la credibilità delle riforme strutturali messe in atto – aggiunge- tanto minore sarà il livello dei rendimenti sui titoli di Stato agevolando il processo di rientro dal debito». La «revisione organica» della spesa, nell'aprile 2020, fa quanto meno sorridere. È proprio lo spirito delle riforme (quali, in quali tempi?) e il senso di una ricostruzione vera e condivisa quello che manca. Oggi.