Liberi tutti, quante regioni hanno aperto le prenotazioni e quante no

La strada da seguire è stata indicata dal commissario per l’Emergenza Covid-19 Figliuolo e confermata dal ministro della Salute Speranza: dal 3 giugno stop alle prenotazioni di vaccini contro il coronavirus per fasce di età. Parte la campagna di massa. Chiunque dai 12 anni (solo con il consenso di entrambi genitori) in su vuole vaccinarsi, lo può fare. Il giorno è arrivato, ad oggi non tutte le regioni si sono adeguate alla linea. Anche questa volta le amministrazioni si sono mosse in ordine sparso. Anche questa volta il risultato è stato un aumento della confusione generale.

Le regioni che allo stato attuale offrono in maniera “strutturale” ai dodicenni la possibilità di prenotarsi sono otto (Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna). In tre il via libera è scattato per i sedicenni (Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Sicilia). Qualcuno ha programmato di aprire ai più giovani nei prossimi giorni (Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Umbria). Qualcuno procede ancora con il sistema dell’apertura per fasce (Molise, Trentino). Insomma, è un puzzle i cui tasselli vanno ricomposti.

Valle d’Aosta

Sul sito dedicato alla campagna di vaccinazione della Regione autonoma della Valle d’Aosta si legge che «nella prima fase della vaccinazione di massa viene prenotata una determinata fascia di cittadini. Sono privilegiate, sulla base della tipologia dei vaccini, le fasce più fragili (per età e condizioni di salute). Gli altri vengono coinvolti successivamente in base alla disponibilità di vaccini previsti a livelli nazionali». Non è dunque ancora previsto il “liberi tutti”. Domenica 6 giugno è tuttavia prevista una sessione vaccinale dedicata ai giovani “maturandi”, con il vaccino Janssen (Johnson&Johnson). Un’altra sessione è in agenda per sabato 12 giugno: anche in questo caso il vaccino è J&J, ma a differenza dell’altra sarà aperta a tutta la popolazione iscritta al Servizio sanitario regionale.

Piemonte

Tra le categorie che possono aderire alla campagna vaccinale in Piemonte, e quindi possono prenotare il vaccino, ci sono le persone nate prima del 1 gennaio 2006, ovvero dai 12 ai 15 anni.

Liguria

Allo stato attuale si dà l’opportunità di prenotare il vaccino ai 35enni. Per quanto riguarda le platee al di sotto di questa età (12-18, 30-34, 25-29, 19-24), sono in via di attivazione.