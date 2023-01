Libero e Virgilio, le email torneranno accessibili entro 48 ore. Quali risarcimenti per gli utenti?

«I tempi sono stati lunghi finora, ce ne rendiamo conto. Da 25 anni siamo il fornitore mail degli italiani, i nostri utenti non sono sparsi per il mondo, ma sono i nostri vicini di casa, i nostri amici e parenti, i professionisti del nostro Paese. Non possiamo dunque non avere come priorità la tutela dei dati degli italiani, perché sono la nostra forza. Per questo vogliamo riaprire le caselle in maniera definitiva e stabile».«Prevediamo di ripristinare la Libero Mail e la Virgilio Mail entro le prossime 24/48 ore. Siamo consapevoli che questo crea difficoltà ai nostri utenti, ma il nostro essere il provider di posta degli italiani, ci impone la massima serietà. Come sempre, comunicheremo eventuali aggiornamenti attraverso i nostri touchpoint».

Le polemiche

Così si chiude la lettera, mentre proseguono le polemiche sui social dei tanti utenti, alcuni dei quali avevano un account a pagamento e lo usavano per fini professionali. Per gestire clienti, pazienti. Il tema rimborsi a questi utenti non è stato ancora toccato dall'azienda. Un altro capitolo che si aprirà è quello della richiesta risarcimenti, probabilmente, e sarà lavoro di avvocati e associazioni consumatori, che in passato per casi simili si sono mossi con tempestività. Come per il down di Ovh (2021) e di Aruba (2011), da cui, per colpa di un incendio, migliaia di siti e domini sono rimasti inaccessibili. Ma per ora il disservizio più lungo è stato di 24 ore circa, in Italia.

I possibili ristori

ItaliaOnline detiene un nuovo record.«Abbiamo recuperato i contratti di Virgilio email e Libero email e abbiamo trovato una clausola davvero “furba” che limita la responsabilità dell'azienda in caso di disservizi e mancato funzionamento. Clausola che a nostro avviso non può essere applicata in maniera così generica», scrive Altroconsumo. «Ci sono gli estremi per reclamare; come già molti stanno facendo, ti invitiamo a fare un reclamo attraverso la nostra piattaforma Reclama Facile argomentando i danni subiti». «Anche Altroconsumo chiede a Italiaonline di prevedere una forma di ristoro o un rimborso forfetario a titolo di risarcimento per gli utenti, per il mancato utilizzo del servizio di email; è vero che in molti casi si tratta di un servizio gratuito ma resta comunque il diritto dei consumatori ad avere servizi adeguati, anche perché l'attività è di certo remunerativa per Italiaonline i cui guadagni sono collegati ai messaggi pubblicitari che veicola anche nel servizio di email».