Libero riuso delle immagini, quanto ci costi?

Il 16 giugno la Commissione cultura della Camera ha approvato all'unanimità una risoluzione per la digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, aprendo alla cosiddetta “libertà di panorama”, ovvero alla possibilità di riprodurre liberamente i beni pubblici presenti sulla pubblica via non coperti dal diritto d’autore, anche a fini commerciali. Primo firmatario della risoluzione che ha incontrato tra i partiti un diffuso consenso è Gianluca Vacca, deputato del MoVimento 5 Stelle. Tra gli impegni per il Governo c'è anche quello della costituzione di un gruppo di lavoro che avrà il compito di valutare l’impatto culturale ed economico sotteso alla ‘eventuale' applicazione del libero riuso delle immagini del patrimonio culturale e di fornire supporto informativo agli istituti centrali e periferici del Ministero della cultura. Invece, sul libero riuso o utilizzo libero da vincoli delle riproduzioni delle opere d'arte di proprietà dello Stato, l'Italia si spacca in due: da un lato i conservatori del riuso oneroso spingono per il mantenimento dello status quo, mentre dell'altro la fazione progressista sogna un libero riuso gratuito.

Questo conflitto, come un iceberg, ha radici profonde: è generato da due opposte visioni della gestione del patrimonio culturale italiano. Per rendere le differenze tra le due posizioni visibili ad occhio nudo sarà necessario estremizzarle. Così, diremo che mentre da un lato siedono coloro che ritengono che con i beni culturali si possa e si debba mangiare (senza usare la riprovevole metafora dei giacimenti petroliferi) e che il MiC debba operare un controllo sull'impiego delle opere identitarie del patrimonio nazionale (esempio: dire «no» al David con il mitra), dall'altro lato troviamo gli ‘idealizzatori' dei beni culturali, a cui sta bene che la macchina museale sia in perdita perché la cultura va contemplata e non commercializzata, essi sono per ovvie ragioni contrari all'interventismo statale nel controllo degli impieghi delle immagini. Non esiste una posizione giusta o sbagliata, ma potrebbe esistere un compromesso tra i due modelli, ragionato sulle risultanze di dati attuali.



Una foto scattata nelle sale di un museo

Partendo dalla posizione dei conservatori, cercheremo di mettere in discussione i due assiomi: il primo riguarda le entrate che derivano dal riuso delle immagini e il secondo il controllo operato dallo Stato sull'impiego di queste e cercheremo di capire se, nel 2021, è conveniente per il MiC mantenere lo status quo.

Anzitutto va detto che i musei italiani possono scegliere di provvedere autonomamente al rilascio delle licenze per il riuso delle immagini e incassare direttamente il corrispettivo o possono affidarsi a società terze di diritto privato all'interno di accordi-quadro predisposti dal Ministero.

Per fare un esempio, il 4 aprile 2018, la Direzione generale Musei ha firmato un accordo-quadro quinquennale con Bridgeman Images S.r.l., ramo italiano del gruppo inglese considerato leader internazionale nel settore della distribuzione e commercializzazione di immagini di opere d'arte, specializzato nella gestione dei diritti d’autore e nella licenza di fotografie storiche e artistiche, attiva fin dal 1972, che già rappresenta 700 musei e gallerie, oltre a 1.000 artisti viventi, eredi e fondazioni di tutto il mondo. Si trattava del primo accordo in tal senso a firma di Antonio Lampis, dopo le trattative condotte dall'allora Direttore del Servizio I, l'avvocato Antonio Tarasco. A questo accordo, non esclusivo, sono seguiti altri con altre società. Il contratto, in potenza, consente alle società di gestire le immagini del patrimonio culturale di 439 musei e luoghi della cultura italiani facenti capo alla Direzione, per la loro riproduzione indiretta, distribuzione e commercializzazione internazionale.

Gestione in casa e scelta esterna

Dall'accordo tra la Direzione generale musei e Bridgeman Images S.r.l., nel 2021, risulta come solo tre musei, i Musei Reali di Torino, la Galleria Nazionale dell'Umbria e la Pinacoteca di Brera abbiano sottoscritto accordi applicativi di dettaglio per usufruire dei servizi di Bridgeman. Al 31 gennaio 2021, la Galleria degli Uffizi, il Museo Nazionale del Bargello, la Galleria dell'Accademia di Firenze, il Polo museale dell'Emilia-Romagna, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e la Direzione Regionale Musei Sardegna hanno comunicato a Bridgeman Images S.r.l. la volontà esplicita di non sottoscrivere l'accordo applicativo. Mentre, il Polo museale del Piemonte, il Polo museale della Lombardia, il Museo di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il Polo Museale Regionale del Lazio, la Gallerie Nazionali d'arte antica di Roma- Palazzo Barberini-Corsini, la Galleria Borghese, Polo Museale della Toscana e Galleria Nazionale delle Marche hanno espresso interesse verso il servizio offerto dalla società Bridgeman Images S.r.l., ma non hanno ancora siglato un accordo di dettaglio.

Quanto valgono le immagini

Al netto della commissione di Bridgerman Images S.r.l., i corrispettivi incassati in un anno e mezzo dai tre musei sottoscrittori dell'accordo sono i seguenti: