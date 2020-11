Libertà e lavoro, un connubio impossibile?

Il terzo principio è quello della concentrazione del potere decisionale esclusivamente nelle mani del management, che sovraintende e gestisce l'intero processo lavorativo; l'esercizio di tale potere rappresenta una violazione, più o meno manifesta e più o meno pesante, della libertà dalla “dominazione da parte di terzi”.

La possibilità di autorealizzazione

Il taylorismo oggi appare scientificamente superato, ma ideologicamente è sempre qui e molti dei suoi principi sono ancora largamente adottati e regolano il funzionamento di molte delle nostre organizzazioni. Questa evoluzione che i modi di lavoro hanno subito è pervasiva ma non è necessaria, né irreversibile. Riflettere sul lavoro come attività generatrice di senso ci può aiutare a capire come riguadagnare quegli spazi di libertà che oggi sono preclusi a troppi lavoratori. La prima forma di libertà, associata indissolubilmente, alla ricerca di significato esistenziale e minacciata dall'organizzazione moderna del lavoro, è costituita , come abbiamo detto, dalla possibilità di ”autorealizzazione”.

La possibilità di sviluppare pienamente il proprio potenziale, di mettere in azione e far crescere le proprie capacità individuali e i propri talenti, di “fiorire” come persone, di raggiungere la virtù dell'eccellenza, l'areté, aristotelica, che, sola, porta la felicità “eudaimonica”, con il suo valore e il suo senso di finalità. Si tratta, come è chiaro, di una forma di libertà che, lungi dal considerare il lavoro come un ostacolo, lo prevede come necessaria via al compimento di sé, ne considera le fatiche, le sfide, la dimensione individuale e quella relazionale. Tutte caratteristiche che si ritrovano in quelle attività che Alasdair MacIntyre definiva “pratiche”, ogni forma, cioè «coerente e complessa di attività umana cooperativa socialmente stabilita, mediante la quale valori insiti in tale forma di attività vengono realizzati nel corso del tentativo di raggiungere quei modelli che pertengono ad essa e parzialmente la definiscono. Il risultato è un'estensione sistematica delle facoltà umane di raggiungere l'eccellenza e delle concezioni umane dei fini e dei valori impliciti» (“Dopo La Virtù”, Armando Editore, 2007).

Coerente, complesso e cooperativo, queste sono le caratteristiche che un lavoro dovrebbe avere per avvicinarsi all'ideale di una “pratica”, come la intende MacIntyre, volta all'eccellenza. E mentre alcuni lavori, intrinsecamente, non possiedono tali caratteristiche, molti altri possono essere ripensati e riorganizzati per offrire al lavoratore nuovi spazi di autorealizzazione.

L’importanza di libertà e autonomia

La seconda forma di libertà a cui facciamo riferimento è l'”autonomia” che ha a che fare con la possibilità di ragionare e deliberare intorno a mezzi e fini alternativi, di prendere decisioni rispetto a questioni che ci riguardano, di avere la possibilità di far sentire la propria voce e di avere qualcuno disposto ad accoglierla e di far ciò in una condizione di mutuo rispetto.