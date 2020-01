Libia, alta tensione dopo il raid aereo di Haftar con decine di vittime L’incursione contro l’Accademia militare di Tripoli. Il governo di unità nazionale chiede una riunione d’urgenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. La condanna dell’attacco da parte dell’Unsmil di Ce.Do.

È alta tensione in Libia dopo il raid aereo contro l’Accademia militare di Tripoli che il 4 gennaio ha causato decine di morti tra i miliziani-cadetti. Ma sulla responsabilità dell’incursione è giallo. Nella mattinata del 5 gennaio un portavoce del generale, Khaled Al-Mahjoob, ha infatti rivendicato, in una dichiarazione ad Alhurra TV, riportata da Libya Observer, la responsabilità dell’attacco aereo sulla scuola militare di Tripoli. «I cadetti di quel college sono miliziani». Ma successivamente sono circolate voci su una presunta smentita della rivendicazione che però risulterebbe in linea con i piani annunciati dallo stesso Haftar.

La chiamata alle armi di Haftar

Nei giorni scorsi l’uomo forte della Cirenaica aveva infatti lanciato una chiamata alle armi a tutti i libici in risposta a un eventuale intervento militare turco. La rappresaglia è stata condannata duramente dalla Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) e dall’Alto Consiglio di Stato di Tripoli che hanno espresso vicinanza ai familiari delle vittime e al popolo libico. «Il persistente uso del bombardamento indiscriminato di civili e strutture civili di servizio come ospedali, scuole è da considerare al livello dei crimini di guerra e gli autori non sfuggiranno alla punizione», scrive l’Unsmil.

Tripoli chiede una riunione d’emergenza dell’Onu

Il Governo di unità nazionale di Tripoli riconosciuto dalla comunità internazionale ha chiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite «per discutere delle atrocità e dei crimini di guerra di Haftar». L’Italia e le altre potenze europee stanno lavorando a una missione diplomatica che eviti un’escalation militare nel Paese già prostrato dal durissimo scontro tra le fazioni interne.

La missione diplomatica di Di Maio

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, volerà l’8 gennaio al Cairo, dove è stato invitato dal collega egiziano Same Shoukry a partecipare a una riunione sulla Libia insieme ai rappresentanti di Grecia, Cipro e Francia. Al telefono con il ministro egiziano, Di Maio ha ribadito che «occorre moderazione per evitare un ulteriore deterioramento della situazione e riavviare il dialogo tra le parti». Il titolare della Farnesina ha poi aggiunto che «l’Italia sostiene fermamente il processo di Berlino, unica via per risolvere pacificamente la crisi ed evitare la destabilizzazione del Paese e altre sofferenze alla popolazione libica».

Il ruolo della Ue

Di Maio ha chiesto di incontrare anche i colleghi di Tunisia e Algeria. Dopo l’incontro al Cairo, dunque, sarà a Tunisi e ad Algeri il 9 e il 10 per rimettere la Libia al centro dello scacchiere estero italiano nel Mediterraneo. Resta in programma per gli stessi giorni - ma la data non risulterebbe ancora fissata ma potrebbe essere il 7 gennaio - la missione diplomatica della Ue su cui lo stesso ministro degli Esteri italiano aveva spinto dopo la sua visita a Tripoli e Bengasi a metà dicembre e che dovrebbe essere guidata dall’Alto rappresentante Joseph Borrell e dai ministri degli Esteri italiano, francese, tedesco e britannico, con l’obiettivo minimo di ottenere un cessate il fuoco.