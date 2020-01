Libia, a Berlino partenza in salita: Haftar chiude i porti del petrolio La decisione del generale blocca l’export del 70% della produzione. Ad alto rischio l’ipotesi di accordo per una soluzione politica di Roberto Bongiorni

Khalifa Haftar alza il tiro. E a poche ore dal suo inizio, la Conferenza internazionale sulla Libia parte in salita. Con una mossa inattesa, il generale della Cirenaica che ha dichiarato guerra al Governo di Tripoli ha deciso di chiudere cinque terminali per l’export petrolifero nel Golfo della Sirte: Brega, Ras Lanuf , Sidra, Hariga e Zueitina. Il blocco causerà la «perdita di 800mila barili al giorno (circa il 70% dell’attuale produzione libica) al costo di 55 milioni di dollari giornaliero», ha fatto sapere la compagnia petrolifera di Stato (Noc).

È una mossa avventata, che mette ancor più a rischio l’esito di un vertice che si preannuncia molto difficile. Haftar vuole alzare la posta. Ma bloccare l’export di petrolio, oltreché essere impopolare, appare come una sterile dimostrazione di forza. Potrebbe perfino rivelarsi un boomerang. Haftar controlla sì gran parte dei giacimenti e dei porti della Libia, ma non può vendere il greggio di sua iniziativa. Da cinque anni una risoluzione dell’Onu riconosce solo al Governo di Tripoli il diritto di gestire l’export di idrocarburi attraverso la Noc. La quale poi trasferisce le rendite alla Banca centrale, che a sua volta le distribuisce ai due Governi rivali: quello guidato da Fayez al-Serraj, a Tripoli, e quello creato nel 2014, a Baida, in Cirenaica.

Le cose, dunque, si complicano. Eppure la Cancelliera Angela Merkel ce l’ha messa tutta. Per evitare che il vertice di Berlino si trasformasse nell’ennesima occasione mancata, negli ultimi due giorni è volata a Istanbul per incontrare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha intrattenuto colloqui telefonici con il presidente russo Vladimir Putin e con il premier greco Kyriakos Mitsotakis (cercando di placare la sua profonda irritazione per il mancato invito).

Pochi vertici per risolvere una crisi internazionale hanno visto una presenza così numerosa di Capi di Stato e di Governo. A Berlino ci saranno Putin, sponsor di Haftar, ed Erdogan, che sostiene militarmente il fronte libico opposto, ovvero il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, il solo riconosciuto dall’Onu. Non mancherà il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il più agguerrito sponsor militare di Haftar. Il presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte cercheranno di trovare una linea comune sulla crisi, finora mai raggiunta. Oltre ai vertici della Ue e dell’Onu, questa volta anche gli Stati Uniti, che negli ultimi anni avevano trascurano la Libia,hanno inviato una figura di alto profilo, il Segretario di Stato Mike Pompeo. Tra gli altri Paesi che hanno accettato di venire ci sono la Cina, gli Emirati Arabi, il Congo e l’Algeria.

Eppure la crisi libica è talmente incancrenita, che non rassicura neppure la presenza di tutti e cinque i Paesi con diritto di veto in seno all’Onu. Sono troppi i Paesi invischiati in questo conflitto. Troppe le armi, anche pesanti, che affluiscono attraverso i porosi confini della Libia. Troppi i mercenari presenti tra le file dei due belligeranti. Ecco perché le priorità di questo vertice, partito forse con ambizioni troppo grandi, potrebbero ridursi al consolidamento del cessate il fuoco e a un freno all’ingerenza straniera nel conflitto. Non si può però non notare l’assenza della Tunisia, Paese confinante con la Libia e strategico per risolvere la crisi., e di quella del Qatar, sponsor del Governo di Tripoli. Tutti gli altri ambiziosi obiettivi contenuti in una bozza circolata giovedì, tra cui il disarmo delle milizie, un esercito nazionale, perfino un nuovo Esecutivo di accordo nazionale, sembrano rinviati a data da destinare. Lo stesso vale per l’invio di quella forza internazionale deputata a far rispettare il cessate il fuoco di cui si era tanto parlato nei giorni scorsi.