Libia, il capo missione dell’Unhcr: «Donne costrette a vendersi per sopravvivere» Il 30-35% dei migranti salvati in mare abbandonato «al loro destino» a terra. Jean Paul Cavalieri, capo missione in Libia per l’Unhcr, illustra alla Commissione Esteri il contesto ambientale in cui versa lo stato che si affaccia nel bacino del Mediterraneo. «Ringrazio la generosità dell’Italia per i suoi voli umanitari»

«Per la prima volta da diversi anni negli ultimi mesi vediamo una situazione di salvataggi in mare senza detenzione sistematica: il 30-35% delle persone che sbarcano a terra sono lasciate al loro destino». Così Jean Paul Cavalieri, capo della missione in Libia dello United Nations High commissioner for Refugees (Unhcr), in audizione alla Camera davanti alla commissione Esteri nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla politica estera dell Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

Nel 2019 evacuate 2.500 persone

Cavalieri ha aggiunto che «in Libia le Ong spesso hanno dei problemi di sicurezza maggiori dei nostri, perchè non dispongono di un apparato di sicurezza come le Nazioni Unite, e quindi spesso corrono rischi. Come Unhcr nel 2019 siamo riusciti ad evacuare 2.500 persone, molte di più rispetto all’anno precedente. In Libia il conflitto ha interrotto il collegamento che esisteva tra la Guardia costiera libica e il ministero dell’Interno».

I rifugiati pagano per accedere ai centri di detenzione

«Tra i rifugiati spesso ci sono persone nelle zone urbane che pagano le guardie per essere ammessi in un centro di detenzione, nella speranza che l’Unhcr possa identificarli, visto che si parla delle ricollocazione in altri Paesi. Ci vuole maggiore attenzione non soltanto sui rifugiati nei centri di detenzione, ma anche per quelli negli ambienti urbani».

Donne costrette a vendere il proprio corpo

Tra i dati allarmanti illustrati da Cavaliere c’è anche quello relativo alle donne, costrette a vendere il proprio corpo per la sopravvivenza. Racconta che «abbiamo moltissimi rifugiati in zone urbane con situazioni complesse: abbiamo donne che sono costrette a vendere il proprio corpo per poter sopravvivere, e ci sono anche molti esempi di matrimoni precoci o di lavoro minorile. Nelle zone urbane le situazioni sono gravissime, ma la comunità internazionale e i media sembrano interessarsi meno a queste cose. Il 20% del nostro staff è “sfollato”, perchè si deve spostare ogni giorno attraversando dei checkpoint dove gli viene anche puntata una pistola alla tempia».

Mancanza di uno Stato

In Libia «la struttura statale è molto debole a causa del conflitto e dei problemi dovuti a fazioni diverse a livello locale: se parliamo con il ministro dell’Interno libico, e poi con il suo vice, con quest’ultimo comincia un nuovo negoziato. C’è una struttura verticale, ma anche una orizzontale: le persone sono fedeli ai loro superiori, ma anche alle tribù da cui provengono. Non è sempre chiaro capire qual è la catena di potere e di comando. E poi ci sono le milizie, che sono state integrate nel ministero dell’Interno: a noi viene rimproverato di collaborare con le milizie, ma queste persone sono, di fatto, dei rappresentanti del ministero dell’Interno».