Libia, dalla conferenza a Berlino primi passi per l’uscita dei mercenari dal Paese

3' di lettura

La seconda conferenza di Berlino di mercoledì 23 giugno, che ha visto per la prima volta la presenza del premier libico ad interim, Abdul Hamid Dbeibah, ha avviato il processo di graduale uscita dei mercenari e delle truppe straniere quale premessa per una definitiva stabilizzazione del Paese.

Il ruolo della Turchia

Un processo tutt’altro che agevole e che vede ancora una riserva della Turchia che non si ritiene vincolata dall’accordo e legittimata a rimanere in Libia sulla base di un’intesa per la formazione delle forze di sicurezza e che vorrebbe che uscissero solo le forze combattenti. I contractors russi della Wagner sono pronti a lasciare il Paese (ora sono molto presenti al Sud) ma solo nel caso in cui anche i turchi lasceranno la Libia. È un fatto positivo comunque che la comunità internazionale (a cominciare da Stati Uniti e Russia) abbia definito da qui alle elezioni del 24 dicembre il quadro di riferimento per l’uscita dei mercenari siriani e africani oltre che di russi e turchi.

Loading...

A Ginevra Foro politico per le elezioni

Lunedì 28 giugno sulle elezioni si esprimerà il Foro di dialogo politico a Ginevra per dare una base legale alle elezioni politiche e presidenziali e alla nuova Costituzione. La stabilizzazione della Libia è anche la precondizione per la concessione da parte dell'Unione europea degli aiuti finanziari per frenare le partenze dei migranti verso l’Italia e per la ripresa di quelle intese economiche bilaterali già raggiunte da aziende italiane con le controparti libiche su grandi progetti infrastrutturali (aeroporto di Tripoli, autostrada costiera e progetti di energia rinnovabile nel Fezzan).

Italia, «ruolo produttivo e vitale»

Il ruolo dell'Italia «produttivo e vitale sul dossier libico» viene riconosciuto anche dall'ex capo della missione Onu (Unsmil, United Nations Support Mission in Libya) Stephanie Williams. Secondo la Williams «le storiche relazioni della Libia con l’Italia, la prossimità geografica e il fatto che tutto ciò che accade in Libia tocchi la sicurezza nazionale dell’Italia rendono la Libia un obiettivo molto importante per l’Italia che ha una grande ambasciata sul terreno e un ambasciatore fantastico, Giuseppe Buccino, che ha un’enorme expertise sulla Libia».

Di Maio: stabilizzare la Libia per ridurre flussi migratori

Di ritorno da Berlino il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha spiegato che «stabilizzare la Libia significa fermare i flussi migratori irregolari e ridurre il rischio terrorismo. Per la sicurezza italiana ed europea è fondamentale, ecco perché come Italia stiamo dando un forte impulso a questa azione, coinvolgendo tutta l’Ue». Secondo Di Maio «ci sono due priorità: il ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia e lo svolgimento delle prossime elezioni democratiche previste per il 24 dicembre. Sosteniamo il popolo libico, accompagnandolo verso questo importante voto. Nel frattempo continuiamo a lavorare per rafforzare gli interscambi commerciali, coinvolgendo le aziende italiane top player, già protagoniste all’ultimo Business forum italo-libico che abbiamo organizzato al ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale». L’Italia, insiste Di Maio, «ha sempre creduto nella diplomazia, e questo oggi sta portando i primi risultati concreti».