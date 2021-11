Libia, in corso la Conferenza di Parigi. Draghi ha incontrato il premier Dabaiba

Ascolta la versione audio dell'articolo

A poco più di un mese delle elezioni in Libia, previste il giorno della vigilia di Natale, una Conferenza internazionale a Parigi punta a creare le condizioni affinché la road map per la stabilizzazione del Paese del Nord Africa non registri slittamenti. Allo stato attuale la sensazione è che la scadenza del 24 dicembre non venga rispettata. Il tentativo della Conferenza è quello di esprimere una posizione comune europea a sostegno del processo di stabilizzazione politica.

Conto alla rovescia per il 24 dicembre

I lavori della conferenza parigina sono cominciati qualche minuto dopo le 15 e trenta , alla Maison de la Chimiei, alle spalle dell’Assemblée Nationale. Il vertice, annunciato dal ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian a settembre, in occasione dell’Assemblea generale delle Naziioni Unite, è copresieduto da Francia, Italia, Germania, Nazioni Unite e Libia. Presenti per l’Italia il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. La conclusione, con conferenza stampa, è prevista per le 18:30. Alla conferenza partecipano una ventina di capi di Stato e di Governo delle due sponde del Mediterraneo. Obiettivo: trovare delle soluzioni per facilitare il percorso da qui al 24 dicembre, data delle elezioni politiche e presidenziali in Libia.

Putin ed Erdogan, le assenze che non passano inosservate

Non passano inosservate le assenze a Parigi dei presidenti della Federazione russa e Turchia, rispettivamente Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoğan. Il secondo ha deciso di non partecipare a causa della presenza al tavolo della conferenza di rappresentanti della Grecia, di Israele e dell’amministrazione greco-cipriota. Per gli Usa è intervenuta la vicepresidente Kamala Harris. Presente il presidente egiziano Al Sisi.

Il bilaterale Draghi-premier Dabaiba

In mattinata Draghi ha incontrato il premier del governo di unità nazionale libico Abdel Hamid Dabaiba presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi. All’incontro hanno partecipato i ministri degli Affari Esteri di entrambi i Paesi: Luigi Di Maio e Najla Mangoush. Dabaiba è subentrato al Governo di accordo nazionale uscente (Gna) di Fayez al Sarraj.

Possibile nuovo incontro a Roma in primavera 2022

La conferenza di Parigi sulla Libia potrebbe essere seguita da un incontro a Roma nella primavera prossima. È quanto ha fatto sapere Palazzo Chigi, secondo cui l’appuntamento di oggi verterà sui temi del processo politico, della sicurezza, dell'economia e della situazione umanitaria (compresa la questione migratoria). Nelle intenzioni condivise con Parigi, la conferenza rappresenta una tappa di un percorso che potrebbe prevedere un ulteriore incontro a Roma dopo le elezioni, nella primavera del 2022.