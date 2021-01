Libia, crocevia tra Africa e Mediterraneo

Il 23 ottobre è stata firmato a Ginevra, sotto l’egida delle Nazioni Unite, un accordo di cessate il fuoco che prevede lo stop a tutte le attività di formazione da parte di esperti stranieri, il ritiro delle truppe dai relativi fronti e l’impegno di allontanamento di tutti i foreign fighter entro gennaio 2021. L’accordo, salutato con grande ottimismo da parte dell’Unione europea e della Russia, ha suscitato un certo scetticismo ad Ankara.

Forse non è un caso che il giorno dopo una nave battente bandiera turca diretta in Libia è stata intercettata da una nave militare tedesca in pattugliamento nell’ambito dell’operazione Irini che ha come obiettivo di far rispettare l’embargo della fornitura alle armi a tutti i contendenti in Libia. I marinai tedeschi non hanno potuto fare granché, stante il fatto che il diritto internazionale prevede che per fermare la nave ci voglia il consenso dello Stato di bandiera, e la Turchia ha sùbito elevato una protesta diplomatica.

Immagini satellitari di dicembre mostrano movimenti di Turchia e Russia nelle rispettive basi aeree. E così i due schieramenti sono arroccati e ci sono elementi che mostrano come il confronto si stia spostando nel Fezzan, nella Libia del sud.

Nessuno vuole lasciare la presa: la Russia vedrebbe con grande favore un insediamento navale permanente nelle strategiche coste libiche. La Turchia vede la Libia, che ha fatto parte dell’impero ottomano per più di 300 anni, come pilastro fondamentale per il controllo del Mediterraneo e per l’espansione a sud del continente africano.

Nonostante tutto ciò le Nazioni Unite continuano a battere la strada affinché si tengano elezioni presidenziali nel dicembre del 2021.