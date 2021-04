Libia, Draghi: «Portare l’interscambio oltre i livelli di un tempo»

I punti chiave Riportare interscambio ai livelli di 5-6 anni fa

«C’è la volontà di riportare l’'interscambio culturale ed economico con la Libia al livello che aveva cinque, sei, sette, otto anni fa. In questo senso la nostra conversazione mi assicura che si vuole addirittura superare quel livello. In altre parole si vuole fare di questa partnership una guida per il futuro, nella piena sovranità della Libia». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, dopo l’incontro a Tripoli con il premier libico Abdelhamid Dabaiba, in occasione della prima visita all’estero da quando è premier.

«È un momento unico per guardare al futuro e per muoversi con celerità e decisione. C'è la volontà di riportare quello che era l’interscambio culturale ed economico con la Libia ai livelli di cinque, sei anni fa e la conversazione di oggi mi assicura che si vuole anche superarlo», ha sottolineato il premier Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il neo premier Dabaiba. Draghi ha ricordato «l’importanza del legame storico tra i due Paesi. «Ma voglio anche notare che questo è un momento unico per la Libia. Il Governo da Lei presieduto è un governo di unità nazionale, riconosciuto e legittimato dal Parlamento, ed è un governo che sta procedendo alla riconciliazione nazionale. In questo senso il momento è unico per ricostruire quella che è stata un’antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto pause, pensate che l'ambasciata italiana è stata l’unica aperta durante tutto il conflitto, durante tutti questi lunghissimi anni di conflitto e di pericolo».

Draghi ha sottolineato anche il coraggio dei diplomatici che sono rimasti nell’ambasciata. «Dicevo è un momento unico per ricostruire, per guardare al futuro e per muoversi con celerità e con decisione. Il prerequisito per poter procedere con coraggio e con decisione è che il cessate il fuoco continui e sia strettamente osservato. La sicurezza dei siti è indubbiamente un requisito essenziale per poter poi procedere con la collaborazione. Al riguardo mi sono state date rassicurazioni importanti».

Il presidente del Consiglio italiano ha sottolineato che si è parlato «della nostra cooperazione in campo progettuale, con precisi riferimenti alle infrastrutture civili, in campo energetico, in campo sanitario, in campo culturale». L’Italia «darà nuovo impulso all’istituto di cultura italiana all’estero e aumenterà le borse di studio per gli studenti libici che studiano italiano».

Draghi ha detto che si vuole «fare di questa partnership una guida per il futuro nella piena sovranità della Libia. Anche in campo migratorio. Esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa per i salvataggi. Nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia. Il problema non è solo geopolitico, è anche umanitario». Da questo punto di vista «l’Italia forse l’unico Paese che continua a tenere attivi i corridoi umanitari. Il problema delle immigrazioni per la Libia non nasce solo sulle coste libiche ma si sviluppa anche sui confini meridionali. L’Ue è stata investita del compito di aiutare il governo libico anche in quella sede. I progetti sono stati molti. C'è un desiderio di cominciare».