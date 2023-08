Libia-Israele, il pasticcio dell’incontro fra ministri e le ricadute sugli accordi di Abramo

Come se non bastasse, la rabbia è stata tale che un gruppo di facinorosi ha appiccato il fuoco anche a una residenza del primo ministro. Il quale, al pari di tutte le altre parti coinvolte, presumibilmente, non poteva non sapere. Quasi a voler gettare acqua su quelle fiamme che rischiavano di divampare in tutto il Paese, ieri mattina – precisa il sito del quotidiano laburista israeliano Haaretz – il ministero degli Affari esteri della Libia ha enfatizzato di aver rifiutato un invito a partecipare a un meeting con controparti israeliane, aggiungendo che l'incontro poi avvenuto tra le due parte era «non pianificato e del tutto casuale».

Tripoli precisa: niente discussioni o accordi

Il Ministero di Tripoli ha poi precisato che l'incontro non ha contemplato «discussioni, accordi o consultazioni». Tripoli, ha infino chiarito di rigettare con fermezza ogni normalizzazione dei rapporti con Israele. A smentirla ci ha pensato un'altra fonte israeliana, precisando come i ministri degli Esteri di Israele e Libia abbiano conversato per oltre due ore il giorno 23 agosto scorso nel corso di un incontro che era stato approvato “ai più alti livelli”. Anzi il quotidiano The Times of Israel si spinge ancora più in là: il comunicato con la notizia dell’incontro a Roma del 23 agosto tra il ministro degli Esteri israeliano e la ministra degli Esteri libica era «concordato».

«Erano d’accordo sulla pubblicazione - ha detto un'altra fonte citata dal quotidiano - Lo sapevano. L’unica sorpresa è stata il momento della pubblicazione (che doveva comunque avvenire questa settimana, Ndr».Nulla sembra dunque esser avvenuto per caso. Non suona altrettanto casuale il fatto che l'incontro sia avvenuto presso il Ministero degli Esteri del Paese occidentale che ha storicamente le relazioni più forti con Tripoli. L'Italia era stata scelta come mediatore proprio per i suoi profondi legami storici, commerciali e politici con la controparte libica. Anche gli Stati Uniti, peraltro, sarebbero stati informati dell'incontro già da tempo.

Un altro pezzo del puzzle suggerisce come Tripoli abbia cercato di tirarsi fuori goffamente da una difficile situazione sul fronte interno. Sempre secondo fonti israeliane, era da tempo che le discussioni su una normalizzazione dei rapporti tra Libia ed Israele andavano avanti. È ragionevole ipotizzare siano iniziate già in gennaio, durante un incontro tra Dbeibah ed il capo della Cia, William Burns, in visita a Tripoli.

Il rischio di ricadute sugli accordi di Abramo

Anche sul fronte interno israeliano, gli oppositori del governo hanno mossa durissime critiche nei confronti di Choen, accusandolo di dilettantismo. Ora si teme che questo presunto e controverso passo falso possa rallentare il cammino degli accordi di Abramo. Per cui alla fine era stati concepiti: la normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita, la potenza regionale arabo sunnita del Golfo, e non solo.