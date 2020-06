Libia, no al cessate il fuoco: Tripoli respinge la mediazione dell’Egitto

Haftar in ritirata

Il generale Haftar, partendo dalla Cirenaica, aveva tentato l’anno scorso una rapida, ma fallimentare, conquista del Paese. Mentre era in corso il vertice del Cairo, le truppe del Governo di accordo nazionale, stavano avanzando sostenute dalla Turchia per liberare Sirte, città sulla costa, a più di 700 chilometri a sudest di Tripoli, la capitale fino a qualche giorno fa stretta d’assedio. E per riprendere la base aerea strategica di al-Jufra. La debolezza di Haftar in questa fase sembra confermata anche dalle divisioni e dalle defezioni all’interno delle sue milizie e tra le tribù cirenaiche che lo sostengono. Il generale continua tuttavia a controllare l’Est e parte del Sud del Paese.

Il ruolo della Russia e della Turchia

Mosca ha finora sostenuto Haftar anche sul campo, con l'invio di almeno un migliaio di mercenari, ufficialmente ingaggiati dal Wagner group di Yevgeniy Prigozhin e dotati di caccia di costruzione sovietica e di dubbia origine. Ed è difficile immaginare che Vladimir Putin rinunci ai suoi piani di influenza in Libia: per ottenere vantaggi nello sfruttamento dei giacimenti petroliferi e per avere un ruolo nella ripresa economica dell’Africa settentrionale, anche in opposizione all’Europa e alla Nato.



La Russia deve tuttavia fare i conti con il nuovo ruolo della Turchia che nel novembre del 2019 ha raggiunto un’intesa con Sarraj per la realizzazione di Zone economiche esclusive in Libia, allargando così il suo raggio d’azione dall’area mediorientale al Mediterraneo.

Gli Stati Uniti e l’Europa

«Gli Stati Uniti stanno osservando con interesse la situazione in Libia mentre le proposte politiche nell'Est trovano espressione». Lo scrive su Twitter l'ambasciata statunitense in Libia, aggiungendo «speriamo di vedere presto queste proposte incorporate in un vero dialogo politico a livello nazionale immediatamente dopo la ripresa dei colloqui 5 + 5 ospitati dall'Unsmil sulle modalità di un cessate il fuoco». «Accogliamo con favore gli sforzi di Egitto e altri per sostenere un ritorno ai negoziati politici guidati dalle Nazioni Unite e la dichiarazione di un cessate il fuoco». E ancora: «Chiediamo a tutte le parti di partecipare in buona fede per fermare i combattimenti e tornare ai negoziati politici coordinati dalle Nazioni Unite».

Nella ricerca di un riequilibrio, l’Europa non resta a guardare: a marzo ha lanciato l’operazione Irini (pace, in greco), guidata dall’ammiraglio Fabio Agostini, per vigilare sull’'embargo deciso dall’Onu.

L'Italia: sosteniamo ogni iniziativa condivisa

Il ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere che «l'Italia ha accolto con attenzione l'accordo annunciato ieri dal presidente Sisi. L'Italia ha sempre sostenuto ogni iniziativa che, se accettata dalle parti e collocata nel quadro del processo di Berlino, possa favorire una soluzione politica della crisi libica. A questo fine, auspica che tutte le parti si impegnino in buona fede e con spirito costruttivo nella ripresa dei negoziati 5+5 per la definizione, sotto la guida delle Nazioni Unite, di un cessate il fuoco duraturo».