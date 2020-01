Libia, rinviata la missione Ue. E a Tripoli arrivano i soldati di Erdogan La missione diplomatica europea sarebbe dovuta approdare nel Paese nordafricano per tentare di ottenere un cessate il fuoco

L’attacco avvenuto sabato 4 gennaio all’accademia militare di Tripoli potrebbe essere solo il primo segnale di una «imminente escalation delle violenze». L’allarme arriva dall’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, che fa appello a tutte le parti «perché si impegnino in un processo politico sotto la guida delle Nazioni unite. L’Unione europea continuerà a fare tutti gli sforzi possibili per trovare una soluzione pacifica e politica di questo processo».



Intanto il ministro degli Esteri del governo di Tripoli, Mohamed Siala, ha affermato alla tv “Libya Al Ahrar” che il governo di accordo nazionale ha chiesto alla delegazione Ue un rinvio della missione a Tripoli, programmata indicativamente per il 7 gennaio.

Secondo alcune fonti la missione diplomatica europea, guidata da Joseph Borrell e dai ministri degli Esteri italiano, francese, tedesco e britannico sarebbe dovuta approdare nel Paese nordafricano per tentare di ottenere un cessate il fuoco e la ripresa dei colloqui tra le due fazioni in conflitto, il governo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite del premier Fayez al-Sarraj e il generale Khalifa Haftar.

Uno dei portavoce della Commissione europea però ha fatto sapere che «al momento non possiamo confermare gli impegni dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell che vadano oltre le prossime ore. Per quanto riguarda la missione, da parte nostra non è stata annunciata alcuna missione».



Il ministro degli Esteri di Tripoli Siala ha esortato la Corte penale internazionale a prendere ogni misura necessaria per indagare sul crimine del bombardamento del collegio militare di Tripoli e trascinare in tribunale i suoi autori.