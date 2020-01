Libia, Sarraj a Palazzo Chigi per incontrare Conte Il primo ministro libico a Roma dopo lo strappo di mercoledì quando aveva annullato il vertice per il faccia a faccia tra il premier italiano e Haftar

Il primo ministro libico Fayez al-Sarraj è giunto a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Un incontro che avrebbe già dovuto svolgersi mercoledì fa ma che era saltato all’ultimo minuto per volere dello stesso Sarraj, seccato per l’accoglienza riservata al suo rivale, il generale di Bengasi Khalifa Haftar.

Una gaffe che aveva provocato l’irritazione di Sarraj ma che sembra essere rientrata: in un primo momento si era parlato di una visita del suo ministro dell’Interno del governo di accordo nazionale libico per lunedì. Poi è stato lo stesso Sarraj a rompere gli indugi e decidere di prendere un volo per Roma.

L’Italia continua a tessere la sua tela per ritagliarsi un ruolo di facilitatore della pace nel Paese nordafricano. Dopo il colloquio con Sarraj, Conte ha in preparazione una visita in Turchia da Erdogan, lunedì mattina. Nel pomeriggio dello stesso giorno è previsto poi uno spostamento al Cairo per vedere il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Una fitta agenda di colloqui alla ricerca del bandolo nella matassa libica.

Di Maio: si lavora a tavolo Russia-Italia-Turchia

Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene via Facebook per spiegare: «In questi giorni ho letto di tante invettive gratuite contro il Governo per lo scarso ruolo a livello internazionale dell’Italia, ma sulla Libia abbiamo già ricevuto a Roma tutti gli attori principali. E sediamo ai tavoli importanti che ci consentono di chiedere alle parti un cessate il fuoco immediato».