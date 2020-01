Libia, Serraj prima vittima delle fake news. Conte prepara giro nel Medio Oriente A tarda ora di mercoledì organi di stampa vicini ad Haftar rilanciavano l'ipotesi che al suo arrivo a Tripoli Serraj sarebbe stato rapito dalle milizie salafite di Gerardo Pelosi

Fayez al Serraj (Reuters)

Esiste (ed è molto forte dal punto di vista mediatico) un partito che lavora contro ogni ipotesi di accordo politico che porti a una soluzione della crisi libica. A farne le spese è soprattutto il presidente del Governo di alleanza nazionale Fayez al Serraj. Ieri è bastato che qualche organo di informazione rilanciasse la fake news secondo la quale Serraj stava per atterrare a Roma per incontrarsi con il generale Khalifa Haftar, responsabile del recente eccidio all'accademia militare di Tripoli che subito sui social libici partiva l'indignazione e il coro di critiche.

Il presunto rapimento

A quel punto Serraj non ha avuto altra scelta che proseguire per Tripoli saltando la tappa di Roma dove peraltro errori e ingenuità nelle strategie comunicative di Palazzo Chigi avevano già ampiamente incensato l'arrivo di Haftar per il colloquio con Conte. Come se non bastasse a tarda ora ieri sera organi di stampa vicini ad Haftar rilanciavano l'ipotesi che al suo arrivo a Tripoli Serraj sarebbe stato rapito dalle milizie salafite che controllano l'aeroporto sul quale peraltro vige una no fly zone imposta dalle forze di Haftar.

Il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi con il generale Khalifa Haftar

Tour in Nord Africa e Golfo per il premier

Il premier Conte è preoccupato per le potenziali minacce agli interessi italiani in Libia a partire dalla sorte dei circa 300 militari e medici che operano nella missione sanitaria bilaterale nell'ospedale da campo a Misurata. Il presidente del Consiglio che venerdì ha convocato una riunione a Palazzo Chigi anche con le opposizioni su Iran Iraq e Libia avrebbe mantenuto aperto il contatto diretto con Serraj anche ieri sera subito dopo mancata visita a Roma del premier libico. Inoltre nei prossimi giorni e forse già prima dell'informativa che Conte terrà il 16 gennaio in Parlamento sulla Libia il premier sarà impegnato in un tour nelle principali capitali del Nord Africa e del Golfo. Quasi certamente Conte farà tappa in Egitto e negli Emirati sempre allo scopo di offrire qualche chance all'iniziativa diplomatica europea che dovrebbe vedere nella prossima conferenza di Berlino la sua tappa fondamentale.

I contatti dell'esecutivo

Nello stesso tempo anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo ruolo di capo supremo delle Forze armate sta dedicando tempo ed attenzione alle vicende libiche in particolare perchè venga garantita la sicurezza dei nostri militari presenti in quel Paese. Una vera priorità come ribadisce a nome del governo il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Tutto l'impegno italiano è volto a favorire la de-escalation specie dopo la telefonata di martedì tra Guerini e il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper. Sulla missione in Iraq ogni possibile evoluzione viene poi gestita dall'Italia in stretto coordinamento con la coalizione, Usa e Iraq.

