Libia, gli Stati Uniti chiedono all’Onu il ritiro delle truppe russe e turche Blinken chiama Di Maio e ricorda i dossier aperti tra gli Usa, l’Italia e l’Europa. Emergenza Covid e rapporti con Mosca e Pechino in cima all’agenda di Redazione Esteri

Biden mette subito nel mirino la Russia e la Cina

Blinken chiama Di Maio e ricorda i dossier aperti tra gli Usa, l’Italia e l’Europa. Emergenza Covid e rapporti con Mosca e Pechino in cima all’agenda

2' di lettura

Gli Stati Uniti hanno chiesto alle Nazioni Unite il ritiro immediato delle forze di Russia e Turchia dalla Libia. «Chiediamo a tutte le parti esterne in campo, comprese la Russia e la Turchia, di rispettare la sovranità della Libia e di porre immediatamente fine ad ogni tipo di intervento militare», ha affermato l'ambasciatore reggente degli Usa, Richard Mills, parlando al Consiglio di Sicurezza.

Intanto sono stati avviati i primi contatti tra l'amministrazione Biden e il governo italiano, con una telefonata tra il neosegretario di Stato americano, Anthony Blinken, e il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio.

Loading...

Blinken e Di Maio

Una telefonata nella quale sono stati menzionati i principali dossier aperti tra gli Stati Uniti da una parte e l'Italia e l'Europa dall'altra, anche in vista della presidenza italiana del G20. Il capo della diplomazia Usa ha in particolare auspicato che gli sforzi di cooperazione tra Washington e Roma in uno scenario di crisi come quello della Libia e del Mediterraneo possano andare avanti. Ma al centro del colloquio anche i rapporti con Mosca e Pechino, con il caso Navalny che sta ulteriormente inasprendo le relazioni tra la Russia e il mondo occidentale, e la Cina con cui le relazioni diventano una delle sfide sempre più determinanti per il futuro del mondo.

L’emergenza sanitaria

La chiacchierata tra Blinken e Di Maio ha affrontato anche la crisi sanitaria mondiale legata al Covid. Il titolare della Farnesina ha ribadito la profonda amicizia tra Italia e Stati Uniti e, alla luce dell'attuale presidenza italiana del G20, la volontà di cooperare per dare nuovo impulso a un «multilateralismo efficace». E ha aggiunto: «L'Italia sarà sempre un partner e un alleato strategico degli Stati Uniti».Blinken ha enfatizzato il desiderio dell'amministrazione Biden di lavorare con l'Italia, con l'obiettivo di «ricostruire e rafforzare la partnership di lunga durata» tra i due Paesi.