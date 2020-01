Libia, stop al petrolio per il ricatto di Haftar Negli ultimi giorni il mercato ha perso forniture di greggio libico per oltre un milione di barili al giorno, preziose per le raffinerie del Mediterraneo (e dell’Italia). I flussi di gas proseguono e appaiono esposti a minori rischi di Sissi Bellomo

La Libia era tornata ad essere un fornitore di petrolio di primo piano, importante soprattutto per le raffinerie del Mediterraneo e dunque per l’Italia. Da un giorno all’altro i ricatti del generale Khalifa Haftar l’hanno espulsa dalla scena, eliminando dal mercato oltre un milione di barili di greggio al giorno: una fetta importante dell’offerta, che stavolta non è soltanto messa a rischio da tensioni geopolitiche, ma è venuta a mancare per davvero.

Eppure, la reazione degli investitori è stata quella ormai abituale. Le quotazioni del barile si sono impennate – peraltro brevemente e in misura contenuta – e poi si sono di nuovo afflosciate, come se nulla o quasi fosse accaduto. Il Brent ha concluso la seduta poco sopra 65 dollari, dopo essersi spinto in precedenza a quota 66 dollari, con un rialzo di circa il 2% avvenuto durante le ore di contrattazione in Asia: altro elemento ricorrente, forse legato alla minore presenza di fondi algoritmici, freddi e razionali per definizione, rispetto a quella che caratterizza i mercati occidentali.

Le infrastrutture in Libia sono intatte – o meglio: le loro condizioni non sono peggiorate rispetto alla settimana scorsa – e alcuni analisti sono convinti che l’emergenza si risolverà in fretta: in fondo è sufficiente riaprire qualche valvola. Ma non è facile prevedere come evolverà la situazione. E l’offerta di petrolio libico è già quasi azzerata. L’export si è interrotto e in breve tempo, ha avvertito la compagnia nazionale Noc, la produzione crollerà ad appena 72mila barili al giorno. Una volta riempiti i serbatori di stoccaggio, le estrazioni potranno infatti proseguire soltanto offshore.

Due giacimenti in terraferma, nel sud della Libia, hanno già iniziato a fermarsi: si tratta di Sharara, il più grande del Paese, da 300mila bg, e di El Feel, da 70mila bg, operato da una joint venture tra Noc ed Eni , la Mellitah Oil & Gas. Anche da San Donato confermano che c’è stato un «parziale rallentamento della produzione», in seguito alla «chiusura forzata di una delle valvole» dell’oleodotto Hamada-Zawiya, che collega i pozzi alla costa, vicino a Tripoli.

Sabato 18 le forze fedeli al generale Haftar avevano bloccato i cinque terminal di esportazione petrolifera della Cirenaica – Brega, Ras Lanuf, Marsa el Hariga, Zueitina ed Es Sider – da cui questo mese dovevano partire carichi per 1,1 milioni di bg in media. La Noc ha dichiarato lo stato di forza maggiore, con cui si sottrae alle conseguenze legali per le mancate consegne.