Libia: Unhcr, oltre 100 dispersi in naufragio al largo della costa

Sono due i barconi affondati davanti alle coste libiche: lo riferisce il portavoce della Guardia costiera libica, Ayoub Gassim. Le due imbarcazioni, con circa 300 persone stimate a bordo, si sono capovolte nelle acque davanti a Khoms, circa 120 km a est della capitale Tripoli.

Sarebbero 116 i dispersi secondo quanto riferisce un portavoce dell'agenzia Onu per i rifugiati, Unhcr. Altre 132 persone sono state soccorse e ricondotte nel paese nordafricano. Una precedente comunicazione stimava fino a 150 vittime.

L’Unhcr e altre agenzie delle Nazioni unite hanno chiesto a più riprese che le persone soccorse a largo della Costa non vengano riportate in Libia, zona di conflitto dove i migranti vengono puntualmente incarcerati in condizioni disumane. L’imbarcazione al centro della nuova strage è salpata da Al Khoms, una città a 120 chilometri da Tripoli. L’unica certezza è che il totale di migranti a bordo si aggirava sulle 300 unità, anche se non è chiaro se il naufragio abbia riguardato una o due imbarcazioni. Se confermato, il totale di vittime segnerebbe il numero più elevato nel 2015.