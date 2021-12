2' di lettura

Per l’addio definitivo al Libor è questione ormai di giorni, se non di ore. I tassi del mercato interbancario da anni al centro dell’attenzione e di una complessa riforma, resasi necessaria per rendere i benchmark più robusti e a prova delle frodi che in passato li hanno riguardati, è ormai arrivata al capolinea, o quasi.

A partire dal 31 dicembre Ice Benchmark Administration cesserà...