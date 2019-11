Librerie storiche: «Shakespeare and Company» spegne 100 candeline Se si apre la porta della Shakespeare and Company di oggi, si entra in un mondo di sapore antico, tanto antico da poter diventare modernissimo e necessario, perché la conoscenza, del cui desiderio una libreria e un po' simbolo, permette di contrastare la manipolazione, la protervia, la calunnia, l’abuso di Paolo Maria Mariano

Shakespeare and Company, libreria e sala di lettura, ha oggi la porta d’ingresso in un punto in cui il marciapiede di rue de la Bûcherie ha un avvallamento lieve, mentre costeggia la Senna lungo la Rive Gauche.

L’edificio è del sedicesimo secolo ed era, un tempo, un monastero, La Maison du Mustier. La libreria è principalmente al piano terra e si estende in una porzione del primo piano. In quell’edificio, fino al 14 dicembre 2011, abitò George Whitman, che nel 1951 inaugurò la libreria chiamandola, all’inizio, Le Mistral,e poi rinominandola nel modo attuale nell’aprile del 1964, in onore del quattrocentesimo compleanno di Shakespeare e in ricordo dell’omonima libreria in rue de l’Odeon.

Quella era stata inaugurata il 19 novembre 1919 da Sylvia Beach, americana che aveva desiderato una libreria francese a New York ed era finita con l’aprire una libreria inglese a Parigi, ornandola con i disegni di Blake e i ritratti di autori di lingua inglese, da Whitman, a Poe, a Wilde, ma soprattutto con i libri di Chauser, di T. S. Eliot e di tanti altri autori di valore.

Sylvia Beach ebbe anche il merito di sobbarcarsi la pubblicazione dell’Ulysses nel 1920, a un anno dall’apertura, proprio l’Ulysses che nessuno di coloro cui James Joyce l’aveva sottoposto sino ad allora voleva pubblicare. Così, pian piano la libreria era diventata qualcosa di più di un negozio: un ritrovo culturale che ospitò Hemingway, Geltrude Stein, Francis Scott Fitzgerald, Ezra Pound, T. S. Eliot, Joyce stesso e tanti altri.



Nel luogo che oggi porta il nome di Shakespeare and Company, di fronte all'ingresso, il lato di Notre Dame sale in alto, gioiosamente severo, ferito dal fuoco. È il chilometro zero: da Notre Dame cominciano per convenzione le strade di Francia.