Libri, nel 2023 il mercato tiene ma l’allarme viene dai costi

Dello stesso avviso, Marco Zapparoli, presidente di Adei, Associazione degli editori indipendenti. «Per ora, è stata la filiera a sobbarcarsi l’aumento dei costi, senza ribaltarlo sui consumatori, perché i prezzi al dettaglio sono aumentati del 3-4%, mentre per gli editori stampare un libro costa circa il 30% in più, a causa soprattutto del costo della carta, cresciuto anche del 50%».

Nel 2023 segnali incoraggianti, rimane il nodo della produzione eccessiva

«Il 2023 dà segnali incoraggianti, ma resta da risolvere il tema della produzione eccessiva. Al Salone del Libro di Torino (dal 18 al 22 maggio, oltre 1.600 eventi in programma), Adei presenta un fumetto, Si fa presto a dire green, firmato da Andrea Coccia e Martoz, per fare luce sulla contraddizione di un settore che iperproduce novità, proponendo al contempo validi contenuti sull’economia verde», commenta il presidente di Adei.

La letteratura per bambini e ragazzi ha registrato una grande crescita negli ultimi anni, trainata dai manga e dalle opere per i più piccoli, e sta diventando un fiore all’occhiello del settore. Nelle librerie, da un terzo a metà dell’offerta è dedicata ai giovani.

In tema di pubblico giovane, il presidente di Aie sottolinea l’impatto dei social network, soprattutto TikTok (l’hashtag #BookTokItalia ha registrano quasi due miliardi di visualizzazioni nel 2022), sulla vendita dei libri. «Sono il corrispettivo odierno del passaparola. Dei primi dieci titoli venduti lo scorso anno, ben tre, a partire dal primo in classifica, sono legati a un passaparola su TikTok», commenta Levi, che ricorda come l’Italia sia un Paese di forti lettori, capaci di compensare una situazione generale che resta di “emergenza lettura”.

Le richieste al Governo

Fra le richieste rivolte al Governo, si va dal bonus Carta, per dare sollievo produttivo alla filiera, con un fondo da 30 milioni che andrebbe a compensare l’aumento del costo della carta, al mondo della scolastica. Il presidente di Aie, infatti, chiede che i 130 milioni di euro, che lo Stato stanzia già a bilancio per l’acquisto obbligatorio dei libri scolastici secondari, arrivino più velocemente alle famiglie in difficoltà, «perché il diritto allo studio deve essere sempre garantito», conclude Levi.