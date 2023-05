Libri, fotografia, fitness e relax. Tutti i gadget per le mamme

La flotta di e-reader

Se l'idea è invece quella di regalare alla mamma uno strumento che unisca utile e dilettevole, vale la pena dare un occhio alla nuova flotta di e-reader con supporto alla biro digitale. Oltre a svolgere la funzione primaria per la lettura di libri, un dispositivo come il Kindle Scribe (399 euro) riesce anche a sostituire un blocco note o una classica agendina, riducendo il consumo di carta e ampliando le opportunità di digitalizzazione dei documenti.

Logitech StreamCam

La qualità delle videochiamate

In ottica smart working, potrebbe essere il momento, per la mamma, di migliorare la qualità delle videochiamate di lavoro da casa. Ad un prezzo sicuramente accessibile, Logitech StreamCam (99 euro) promette non solo di far compiere un balzo alle videocall sulle piattaforme più usate ma anche per lo streaming di contenuti in diretta, grazie alla possibilità di riprendere in Full Hd fino a 60 frame al secondo.

Un modello che si pone a metà strada tra un accessorio economico e un top di gamma, come è invece la Cisco Desk Camera (215 euro). Questa si aggancia alla parte superiore del monitor e offre funzionalità intelligenti, come il riconoscimento delle persone riprese e lo spostamento della visuale per far si che non si esca mai dall'inquadratura. Un prodotto per un utilizzo professionale, come ci si aspetta dal marchio statunitense.

La tecnologia in cucina

Donne in carriera o casalinghe, la tecnologia viene in aiuto con gadget smart capaci di portare nuove idee in cucina. È il caso di Tineco, che ha ideato il Toasty One Smart Toaster (339 euro). Si tratta di un tostapane di ultima generazione che, tramite le sue funzioni intelligenti, può garantire diversi livelli di croccantezza del pane. La sua essenza tech si evince da un display centrale touch, da cui scegliere il livello di tostatura preferito, con preparazione automatica.

C'è poi il frullatore 3 in 1 Ninja PowerBase CI100EU (129,99 euro), caratterizzato da una base da 850 watt che alimenta tre dispositivi – uno sbattitore, un frullatore a immersione e un tritatutto. Basta cambiare semplicemente i diversi attacchi per lavorare, mescolare, impastare, miscelare e tritare.