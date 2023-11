Licata, città di vertigini sul mare e di sapori indimenticabili

Licata va ammirata dall’alto per comprendere la sua stratificata, incommensurabile e anche complessa bellezza. Si possono scegliere tre belvedere panoramici: il faro italiano più prossimo all’isola di Malta, Castel S. Angelo e la falesia di Marianello. Le forze alleate che arrivarono dal mare il 10 luglio di ottanta anni fa in quella che sarebbe stata la prima città europea liberata dall’oppressione nazi fascista furono abbracciate dal suo porto che ancora oggi pullula di pescatori intenti a rammendare le reti dopo che una folla di avventori li ha accolti al loro arrivo sulla grande banchina di Maranello per acquistare il pescato del giorno. Il porticciolo è adiacente alla scenografica spiaggia protetta e vezzeggiata da una falesia che pare fatta di cartapesta. Ecco, da lì sarebbe opportuno proseguire a piedi, seguendo il filo del mare sino all’estremo palmo del porto sul quale veglia il faro: quando viene aperto, bisogna cogliere l’occasione di salire la sua scala elicoidale fatta di 185 gradini che conduce alla cupoletta della lanterna (adiacente vi è un hotel che porta lo stesso nome, Al Faro e nella sala colazione permette di gustare torte fatte in casa con una vista vertiginosa sulla “luce” della città) alla quale si accede da una stretta apertura in muratura: girare attorno alla torretta dà l’impressione di trovarsi sospesi tra cielo e acqua.

Questa sensazione di capogiro estatico la si riprova, appena scesi giù, calandosi a grandi falcate in una delle tante gelaterie - magari la Dolce Vita celebre per i gusti pistacchio e mandorla - che addolciscono e rinfrescano lo struscio serale imperterrito dei licatesi, per poi leccare il cono nel cuore botanico di Villa Regina Elena: sulle sue panchine, anche se délabré, le fitte liane, le capigliature scompigliate, i tronchi colonnari dei tanti Ficus della baia di Moreton fanno pensare di essere trasportati dentro una giungla esotica.



