Licenze, Venice Olfactory produrrà e distribuirà i profumi La Martina Il brand ha scelto il giovane hub creativo per il lancio in licenza della sua nuova linea di fragranze di Marika Gervasio

2' di lettura

La Martina sceglie Venice Olfactory per la produzione e distribuzione della sua nuova linea di profumi. Un progetto nato dalla volontà di La Martina di integrare diverse categorie merceologiche, ridefinendo la concezione dei prodotti per garantire ai suoi clienti un'offerta sempre più diversificata e completa.

La collaborazione con Venice Olfactory è stata la conseguenza naturale di un accordo tra due aziende che condividono gli stessi valori di costante ricerca dell'eccellenza e attenzione alla qualità del prodotto.

Il risultato è una collaborazione in licenza con durata quinquennale, siglata a ottobre 2020 e che segnerà il lancio, a partire da maggio 2021, di una rinnovata collezione di profumi La Martina Colleción Privada, distribuita nell’area Emea. La collezione sarà costituita da due linee di prodotto, la prima di fascia alta con un posizionamento premium destinata a punti vendita selezionati e concept store, la seconda più accessibile e distribuita nei negozi specializzati.

Lando Simonetti, ceo La Martina Europe ha infatti affermato: «Nel corso degli ultimi mesi abbiamo incrementato i nostri rapporti con i licenziatari. Oltre alle partnership già in essere, siamo felici di aver concluso anche nuovi accordi di licenza con altri partner commerciali, tra cui Venice Olfactory per la parte profumi. Il nostro obiettivo è quello di integrare quanto più possibile tutte le linee: l'integrazione e la digitalizzazione - unite alla forte identità del brand La Martina - sono le parole chiave che ci permettono di essere sempre più performanti, sempre più vicini al consumatore e sempre più in sintonia con i nostri partner licenzatari».

Lorenzo Vidal, ceo di Venice Olfactory, ha inoltre aggiunto: «La nostra crescita sta avvenendo secondo i piani prestabiliti, con l'ampliamento della distribuzione su scala mondiale, la formazione di una rete vendita proprietaria per il mercato Italiano, e attraverso la composizione di un brand portfolio equilibrato e coerente con le nostre strategie.Da questo punto di vista siamo particolarmente soddisfatti della partnership con La Martina, un brand di casual luxury contraddistinto da un importante heritage ed al contempo in via di rivoluzionamento per il proprio modo di fare business attraverso la digitalizzazione. Pensiamo che in questo processo di cambiamento il profumo, che è veicolo di immagine per eccellenza di un brand, possa riflettere le nuove ambizioni di La Martina e acquisire una maggiore rilevanza tra le sue licenze, grazie all'expertise di Venice Olfactory».