Licenze, Zegna sceglie Give Back Beauty per i suoi profumi e cosmetici nell’ottica della sostenibilità

Give Back Beauty creerà, produrrà, commercializzerà e distribuirà in tutto il mondo di profumi e prodotti cosmetici a marchio Zegna.

La licenza «è coerente con la nostra strategia selettiva per l’ampliamento del brand volta ad arricchire ancora di più l’esperienza dei clienti negli anni a venire - commenta Ermenegildo Zegna, presidente e ceo del gruppo Zegna -. La “cultura della bellezza” è sempre stata un faro per il gruppo, guidandolo verso decisioni fondate innanzitutto sul profondo rispetto per le persone e per l’ambiente. Un valore intrinseco nel brand fin dal 1910, quando Ermenegildo Zegna fondò l’azienda che porta ancora il suo nome, a testimonianza del fatto che un prodotto di qualità si ottiene solo con la cura. L’esperienza multi-settoriale e l’attenzione per l’ambiente e la sostenibilità di Give Back Beauty la rendono il partner ideale per sviluppare nuovi prodotti di bellezza da uomo perfettamente in linea con il senso di responsabilità e il carattere unico del nostro gruppo.

Con un fatturato di 300 milioni di dollari, Give Back Beauty è un gruppo globale privato di prodotti di bellezza che opera in oltre 130 Paesi attraverso rivenditori e canali diretti al consumatore con circa 350 dipendenti. Il suo nome riflette la filosofia centrale dell’azienda fondata sul concetto di restituzione (give back) a favore delle persone e del pianeta.

«Siamo entusiasti della nostra nuova collaborazione con Zegna, che siamo certi darà slancio a molte delle nostre strategie condivise, comprese quelle che vertono intorno all’imprenditorialità etica e alla coscienza ambientale» afferma Corrado Brondi, ceo e fondatore di Give Back Beauty.