Il blocco licenziamenti scade il 30. Tessile e abbigliamento: verso proroga legata alla Cig

Ancora una volta il presidente del Consiglio Mario Draghi è chiamato a mettere in campo una non facile mediazione tra le forze politiche che sostengono il governo.In questo caso si tratta di smussare gli angoli su un tema delicato, quello della proroga del blocco dei licenziamenti che finisce il 30 giugno. I tempi per individuare una soluzione condivisa nella maggioranza sono dunque stretti.

Cabina di regia per trovare un’intesa sui licenziamenti

Nel pomeriggio si terrà a Palazzo Chigi la cabina di regia, quella sorta di “camera di compensazione” delle divisioni all’interno della maggioranza, che in un esecutivo di larghe intese assume un ruolo strategico. Partecipano, oltre al premier, i capidelegazione dei partiti. L’obiettivo è trovare una mediazione, così da portare mercoledì 30 sul tavolo del Consiglio dei ministri un nuovo decreto legge “ponte” (l’approvazione del decreto Sostegni bis, prevista nella seconda metà di luglio, avrebbe richiesto troppo tempo considerando la scadenza del primo del mese). Tra i temi sul tavolo della riunione della cabina di regia, potrebbe esserci anche quello della giustizia, visto che il presidente del Consiglio la settimana scorsa ha annunciato che la riforma sarebbe arrivata a giorni in Cdm.

I sindacati: rischio bomba sociale

Verso un consiglio dei ministri il 30 giugno, dunque, proprio il giorno in cui scadrà il blocco generalizzato. Una decisione che maturerà in un contesto caratterizzato dal pressing dei sindacati, sostenuto da alcuni partiti della maggioranza, contro blocchi limitati. Nel fine settimana sono scesi in piazza, mettendo in evidenza che lo sblocco dei licenziamenti potrebbe innescare una «bomba sociale». Un rischio «effettivo», ha riconosciuto il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd) che lavora ad ampliare i settori nei confronti dei quali allungare il blocco. «Interverremo in tempo», ha assicurato.

Le posizioni nella maggioranza

La Lega ha sottolineato la necessità di tutelare il comparto moda, mentre i dem hanno spinto tra le proposte di modifica al dl Sostegni bis proprio sulla selettività, chiedendo di equiparare le imprese «dell’industria tessile, della fabbricazione di articoli in pelle e simili, della confezione di articoli di abbigliamento e confezione di articoli in pelle e pelliccia» alla normativa sulle Pmi, per le quali i licenziamenti restano fermi fino al 31 ottobre insieme alla contemporanea possibilità di ricorso alla cassa Covid. I Cinque Stelle finora non hanno espresso una posizione precisa, anche per il braccio di ferro che vede impegnati in queste ore Beppe Grillo e Giuseppe Conte per definire la nuova organizzazione del Movimento (nel pomeriggio l’ex presidente del Consiglio interverrà in conferenza stampa per chiarire se intende porsi alla guida dei Cinque Stelle o abbandonare questa prospettiva). Ma i 5 stelle sui temi del lavoro - spiegano fonti pentastellate - non vogliono rimanere a guardare e sicuramente diranno la loro prima che il governo prenda qualsiasi decisione.

Per tessile e abbigliamento possibile proroga legata alla Cig

I tecnici del ministero dell’Economia e quelli del lavoro stanno valutando le diverse soluzioni. L’ipotesi allo stato attuale è quella di un blocco dei licenziamenti per tessile e abbigliamento. Il blocco dovrebbe affiancarsi alla proroga di 18 settimane della cassa integrazione per l’emergenza Covid gratuita per i datori di lavoro da usare entro il 31 ottobre.