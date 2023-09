Licenziamenti per motivi economici: ripescaggio a perimetro esteso

La rigorosa prova della impossibilità di ricollocare il lavoratore ad altra posizione è sempre stata considerata una condizione di validità del licenziamento così intimato; i confini dell'istituto, in assenza di un’espressa e univoca indicazione legislativa, si sono gradualmente dilatati, tant’è che giurisprudenza di legittimità molto recente ha altresì affermato che la prospettazione relativa all’impossibilità di ricollocare il lavoratore deve essere data in modo chiaro allo stesso.

Diverso è il discorso per la verifica dell’obbligo di ricollocazione per il personale con qualifica dirigenziale: in questo caso, la giurisprudenza della Cassazione ha statuito che l’obbligo non esiste. Tale eventualità è inconciliabile con la stessa posizione dirigenziale del lavoratore: posizione che, d’altro canto, giustifica la libera recedibilità del datore di lavoro senza che possano essere richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo del non dirigente (Cassazione, 2895/2023 e 1581/2023).

La dimostrazione

Vale la vicinanza della prova

Nel caso al quale si riferisce la sentenza 12132/2023 della Cassazione, la società soccombente nel (secondo) giudizio di appello aveva dedotto la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 del Codice di procedura civile, 2697, 1175 e 1375 del Codice civile, denunciando l'omissione da parte del giudice di una corretta suddivisione dell'onere della prova. Il ricorso è stato respinto, con vittoria del lavoratore. Per la Suprema corte, il giudice di appello non ha violato la norma prevista dall’articolo 2697 del Codice civile: questa violazione infatti ha luogo solo quando il soggetto giudicante abbia erroneamente attribuito a una parte l'onus probandi, laddove la ricognizione sulla possibile riallocazione del lavoratore nonché alla globale situazione occupazionale della società non può che essere attribuita alla stessa, anche per il consolidato principio di “vicinanza della prova”.

Pasquale Dui