Liceo Made in Italy, dal 23 gennaio le iscrizioni. Dubbi per le adesioni delle scuole

Lazio

Dalla Lombardia ci spostiamo nel Lazio. Ancora presto per capire se qualche scuola attiverà il progetto: c'è tempo fino al 15 di gennaio. E poi bisognerà vedere come risponderanno famiglie e studenti. «Sappiamo che c'è più entusiasmo per la sperimentazione degli istituti tecnici che prevedono il 4+2, ma il liceo del made in Italy è un liceo nuovo, ha bisogno di un periodo di rodaggio per potersi affermare. Anche perché si tratta di un indirizzo molto aperto per quanto riguarda l'ambito professionale dei futuri diplomati», dice Mario Rusconi, presidente dell'associazione nazionale presidi del Lazio. «Le scuole si sono messe al lavoro per garantire un'offerta formativa valida, ma come tutte le novità anche il liceo del made in Italy avrà bisogno di un periodo di assestamento che vedremo concluso solo nei prossimi anni. Per quest'anno bisognerà vedere a iscrizioni concluse l'appeal che questo tipo di scuola nuova avrà sui genitori, che sono poi quelli che scelgono». Famiglie dunque che potrebbero quest'anno fare fatica a scegliere un percorso nuovo che le stesse scuole fanno fatica a spiegare e presentare.

Puglia

Niente liceo del made in Italy quest'anno anche all'istituto d'istruzione superiore Giacinto Dell'Olio a Bisceglie, in Puglia. «Le perplessità sono tante - ci spiega il dirigente scolastico Mauro Leonardo Visaggio -. Non abbiamo il quadro orario del triennio, non abbiamo i profili d'uscita, non abbiamo i libri di testo con la giusta piegatura. Abbiamo dunque ritenuto che i tempi non fossero ancora maturi e siamo pronti a riconsiderare la decisione il prossimo anno scolastico».

