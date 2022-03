Ascolta la versione audio dell'articolo

La storia di Alana Kane e Gary Valentine, che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973, in California. Una trama semplice per uno dei film più importanti dell'anno: una nuova, grande creazione di Paul Thomas Anderson, che qui firma uno dei lungometraggi più intimi e toccanti della sua carriera.

«Licorice Pizza» è un nuovo tassello di un percorso costellato da (capo)lavori come «The Master» e «Il petroliere»: noi facciamo il tifo per lui in tutte le tre categorie a cui partecipa, ma l'unica possibilità di vittoria sembra essere quella per la miglior sceneggiatura originale. Molto difficile – nonostante i meriti – che possa arrivare all'Oscar per il miglior film o la miglior regia.