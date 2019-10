Lieve malore per Salvini, subito dimesso Il leader della Lega stava per raggiungere Trieste per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi quando ha avuto un malore che gli è stato successivamente diagnosticato come una colica all’ospedale di Monfalcone (Gorizia)

Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto questa mattina un lieve malore, ma è stato subito assistito in ospedale e dimesso poco dopo. Ora le sue condizioni sono buone. Salvini stava per raggiungere Trieste per partecipare ai funerali dei due agenti uccisi nella sparatoria in Questura avvenuta venerdì 4 ottobre, quando ha avuto un malore che gli è stato successivamente diagnosticato come una colica all’ospedale di Monfalcone (Gorizia), dove è stato subito portato ed è stato trattenuto per circa un'ora. Assistito dai sanitari e sottoposto ad alcuni esami clinici, è stato dimesso poco dopo ed è ripartito da Trieste.

«Il senatore Matteo Salvini ha avuto una colica mentre si recava al funerale dei poliziotti a Trieste. Dopo esami, antidolorifici e controlli è stato dimesso e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Salvini è

enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla

cerimonia per Pierluigi e Matteo, e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria». Così la Lega in una nota.