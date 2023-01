Lieve restyling per DS3: ma la versione a batteria offre più autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

DS Automobiles aggiorna la sua proposta entry level: la Ds 3 che ora perde il nome Crossback ma mantiene le caratteristiche premium e lo stile di guida confortevole. Quattro le versioni disponibili del nuovo crossover compatto: due con motore turbo benzina da 1.2 litri, la prima con cambio manuale a 6 rapporti e 100 cv di potenza massima e la seconda con cambio automatico e 130 cv, una con diesel da 1.5 litri (130 cv e cambio automatico) e infine quella 100% elettrica denominata e-tense.

Questa versione alla spina rappresenta la vera novità con più potenza e autonomia rispetto alla prima seria: il compatto motore elettrico vanta 156 cavalli (115 kW) di potenza per 260 Nm di coppia e la trasmissione introduce soluzioni tecnologiche che le consentono di migliorare l'efficienza. Le batterie, compatte e posizionate sotto i sedili e nel tunnel centrale, hanno una capacità totale di 54 kWh e garantiscono 404 km di autonomia sul ciclo Wltp: oltre 80 km in più rispetto alla Ds 3 Crossback e-tense lanciata nel 2019. Esternamente le modifiche sono minime, concentrate soprattutto nei fanali anteriori, ora a led e dotati del sistema a matrice, mentre gli interni sono razionali, eleganti, con buone finiture e materiali non privi di una certa ricercatezza.

Lo spazio non abbonda: la vettura è lunga poco più di 4 metri e larga 1,8. I sistemi di assistenza alla guida (di livello 2) sono efficaci, con i controlli che sono stati spostati sul volante. Rinnovato il sistema di infotainment con Android Auto e Car Play: reattivo e completo, sfrutta un display da 10”che integra, purtroppo, le funzioni del condizionamento dell'aria. In prezzi variano tra i 28.000 e 33.500 euro per le versioni termiche, fino ai 41.550 euro per la e-tense.