Lievito fresco o pasta madre? Mercato in crescita ma servono regole Italia terza in Europa per produzione ma le norme attuali non distinguono tra le varie tipologie

(© J. M. Horrillo)

Giace in Parlamento dal 2018 la proposta di legge 739 “Norme in materia di produzione e vendita del pane”, che riprende il Ddl Romanini del 2015, già discusso nella legislatura XVII e approvato solo alla Camera alla fine del 2017.

Un testo, sebbene dedicato al pane, atteso dai produttori di lievito e di lievitati per fare luce su questo ingrediente fondamentale, per nulla codificato nella panificazione. L’articolo 5 vorrebbe, infatti, introdurre una denominazione chiara di lievito per panificazione e altri agenti lievitanti (come la pasta madre). Sarebbe la prima volta che si regolerebbe questa materia.

In questo modo, gli operatori del settore – solo i panificatori in Italia sono più di 20mila - potrebbero contare su una definizione definitiva su tutto ciò che è lievito, fornendo informazioni corrette sugli ingredienti utilizzati sia ai clienti che ai consumatori finali. Il riferimento è, ovviamente, all’abuso del termine, spesso improprio, “lievito madre” o “lievito naturale” su molti prodotti panificati.

In particolare verrebbe chiarito che la “pasta madre” non è un lievito ma un impasto composto da acqua, farina e altri elementi tra i quali i lieviti e che il “lievito per panificazione” è un microorganismo presente in natura dal potere fermentativo che non si oppone alla pasta madre ma ne è spesso una componente indispensabile.

Il testo in Parlamento

Qualora venisse approvata la nuova legge sancirebbe che per essere chiamato propriamente “lievito”, la produzione deve essere ottenuta a partire da microrganismi presenti in natura, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola, in grado di fermentare gli zuccheri derivanti dalla degradazione dell’amido in alcol e in anidride carbonica.