Lifestyle Design rileva Luxury Living Group. Un polo dell’arredo da 1 miliardo

I dettagli dell’operazione

Annunciata circa un mese fa, l’operazione è stata completata ieri attraverso Haworth Italy Holding, la filiale italiana della capogruppo americana: Luxury Living Group opererà all’interno della divisione Lifestyle Design, beneficiando della forza di un gruppo in espansione e di una proprietà che è tra i primi operatori al mondo nell’arredamento commerciale, con un fatturato di oltre 2 miliardi di dollari e 8mila dipendenti in tutto il mondo. «Spero che questa operazione possa rappresentare un buon segnale per il sistema Paese – osserva Rinero –. Dobbiamo guardare oltre l’emergenza, concentrandoci sulle opportunità che crea, per rivedere i processi e le caratteristiche delle nostre imprese. Non possiamo rispondere alle crisi solo riducendo i costi: è necessario investire. Haworth ci ha sostenuti in questa scelta, guardando con fiducia alle potenzialità di un’azienda che vive una situazione momentaneamente difficile. Se vogliamo portare il Paese fuori da queste secche, dobbiamo cercare di fare tutti un passo in avanti. Come imprenditori siamo chiamati a mostrare un po’ di coraggio».

Un progetto di continuità

A garantire la continuità del progetto di Vignatelli, la moglie Olga Shvilli, che rimane nel board aziendale con la carica attuale di vice presidente. Accanto a lei sono stati confermati anche l’amministratore delegato Renato Preti e il presidente Roberto Spada. Escono invece dal board i figli di Vignatelli, Raffaella e Daniele. «Vedo una grande opportunità nello sviluppo rapido e costante di questa operazione – ha commentato Olga Shvilli Vignatelli –. Sono certa che svilupperemo presto importanti sinergie ed efficienze di sistema e sono felice perché il valore dell’azienda fondata da Alberto è stato messo al sicuro e la sua unicità e storia potranno continuare a crescere».

La nuova proprietà assicura infatti la continuità della visione industriale e commerciale del gruppo forlivese: «Il progetto di Lifestyle Design è sin dall’inizio quello di federare aziende con caratteristiche ben precise – spiega Rinero –: posizionate sull’alto di gamma, con un profilo di redditività superiore al 15% e tra di loro non in sovrapposizione. In questo progetto rientra anche l’acquisizione di Luxury Living Group, che copre il segmento dei brand della moda e del lusso in cui non eravamo ancora presenti e che rappresenta un mercato importante. La holding deve servire a creare sinergie a livello di gruppo, ma nel rispetto assoluto del Dna di ciascun brand. Il nostro modello rimane quello di LVMH e Kering: essere facilitatori per lo sviluppo e la valorizzazione di imprese, rispettandone storia e identità».