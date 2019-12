Light designer al lavoro per creare le giuste atmosfere di Maria Chiara Voci

Per il MOhr Life resort in Tirolo è sceso in campo il light designer

Una zona wellness concepita come teatro di molteplici forme di percezione. È questa l'idea vincente del progetto di noa* per rinnovare (siamo nel 2018) il modello classico della Spa, disegnando la nuova area wellness del Mohr Life Resort, nel cuore del Tirolo austriaco. In particolare, per l'illuminazione sono stati adottati punti luci ben evidenti e di atmosfera, ispirati a un unico leitmotiv, la sfera in vetro, che di volta in volta, a seconda degli ambienti e delle esigenze, si declina in diverse versioni: ora è uno scenografico lampadario che accompagna la salita della scala elicoidale, ora un nastro di lampadine che ricorda le luci di un 'camerino' di teatro, ora una semplice sfera che punteggia le pareti.