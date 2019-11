«Light of My Life», un disaster-movie per riflettere Al centro della trama un padre disposto a tutto pur di proteggere la figlia da un mondo violento e maschilista. Tra le novità anche il potentissimo «L’ufficiale e la spia» di Roman Polanski di Andrea Chimento

2' di lettura

Un film dai toni apocalittici è tra i grandi protagonisti del weekend in sala: si tratta di «Light of My Life», seconda prova dietro la macchina da presa per il celebre attore Casey Affleck, dopo il suo esordio alla regia con «Joaquin Phoenix – Io sono qui» del 2010.



Ambientato in un futuro distopico, «Light of My Life» vede al centro della trama un padre disposto a tutto pur di proteggere la figlia da un mondo violento e maschilista, dove la presenza femminile si è ridotta all'osso a causa di una misteriosa malattia. Sopravvivere non è facile e i due sono costantemente in fuga senza potersi fidare di nessuno.



Presentato allo scorso Festival di Berlino, «Light of My Life» è un film che può ricordare il magnifico romanzo di Cormac McCarthy «La strada» (e il lungometraggio che ne è stato tratto) o altre pellicole su simili tematiche, ma Affleck conferma di avere uno stile personale e il desiderio di non accodarsi troppo alle convenzioni, come aveva mostrato anche nella sua opera prima di quasi dieci anni fa.



Rapporto padre figlia

Lo spunto narrativo è importante, ma funge da pretesto per sviluppare tematiche ben più universali: dal rapporto padre-figlia alla ricerca di una propria identità (anche e soprattutto per l'ambivalenza sessuale della giovane Rag).



Il coraggio e le ambizioni non mancano, così come la notevole gestione dei dialoghi, seppur la parte centrale sia ridondante e prolissa, tanto da affievolire il coinvolgimento complessivo.