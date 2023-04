Light Science Technologies crolla a Londra dopo collocamento nuove azioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Light Science Technologies crolla alla Borsa di Londra dopo avere collocato azioni per 1,5 milioni di sterline a forte sconto ed avere annunciato un’ulteriore operazione di raccolta di fondi. Il titolo della società di tecnologie per l’agricoltura in ambiente controllato (Cea) e la produzione di elettronica nel primo pomeriggio accusa una flessione del 66% a 1,269 pence, avvicinandosi al prezzo del collocamento. Lst ha annunciato di aver raccolto «in via condizionale» 1,5 milioni di sterline attraverso l’emissione di 150.000.000 nuove azioni ordinarie al prezzo unitario di 1 penny. L’operazione ha portato al collocamento sul mercato di 107.750.000 nuove azioni, 29.500.000 delle quali sottoscritte da un singolo investitore e alla sottoscrizione privata di altri 42.250.000 di nuove azioni.

Fondi saranno usati per lo sviluppo del prodotto

Il ceo Simon Deacon, azionista con il 46,3%, ha accettato di sottoscrivere 15.000.000 titoli in quest’ultima tranche. L’emissione dei titoli è subordinata al via libera degli azionisti alla prossima assemblea generale. La società, inoltre, intende offrire fino a 50.000.000 nuove azioni tramite la piattaforma Winterflood Retail Access per raccogliere fino a 0,5 milioni di sterline «per fornire a investitori al dettaglio qualificati nel Regno Unito con l'opportunità di partecipare insieme alla raccolta fondi». I proventi del collocamento «saranno utilizzati principalmente per lo sviluppo del prodotto e la protezione della proprietà intellettuale all'interno della divisione Cea della società».