Lignano ospita il Pordenone e allunga la stagione

1' di lettura

Lignano Sabbiadoro offre ospitalità, per il secondo anno consecutivo, al Pordenone Calcio, che continuerà a disputare le gare interne del campionato di serie B sull’erba dello stadio Guido Teghil.

«Il Pordenone Calcio rappresenta una realtà e un’esperienza che incarnano grandi riferimenti rispetto i valori tradizionali della nostra terra e della nostra comunità. L’umiltà, certo, ma anche la forza e la capacità di arrivare in alto, attraverso la buona pratica dei piccoli passi, della laboriosità e dell’oculatezza, mantenendo con cuore e capacità i traguardi ambiziosi raggiunti, come la permanenza in serie B», ha detto il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin.

La squadra neroverde, in attesa della realizzazione di uno stadio cittadino, si sposterà dunque nuovamente nella località turistica dove la struttura è stata adeguata ai parametri richiesti dal torneo cadetto, grazie anche a un contributo della Regione Fvg. Il rinnovo dell’accordo tra il Pordenone Calcio e il Comune di Lignano Sabbiadoro servirà anche a stimolare il processo di destagionalizzazione delle attrattive della città balneare, perché consentirà di richiamare tifosi da tutta Italia, i quali verranno in Friuli Venezia Giulia al seguito delle formazioni di Serie B.

«Anche il volàno di una stagione calcistica che vedrà il Campionato di serie B trasmesso sui canali di Sky si rifletterà sulla promozione di una terra che ha già confermato di essere attraente per gli ospiti italiani e stranieri», ha aggiunto l’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini.

Loading...