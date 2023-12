Liguria - Badalucco, il paese dei murales

Immerso nella pittoresca Valle Argentina della Liguria, Badalucco è un borgo medievale che da secoli affascina i visitatori. La sua bellezza accattivante, la sua ricca storia e la sua atmosfera suggestiva gli hanno fatto guadagnare il soprannome de “Il Paese dipinto”, grazie ai vivaci murales che adornano le sue pareti. Le testimonianze indicano che Badalucco era abitato già nell’Età del Bronzo, e la sua posizione strategica lungo il fiume Argentina lo rese un importante snodo commerciale durante l’epoca romana. Il villaggio fiorì durante il Medioevo, diventando una roccaforte fortificata e un centro di produzione di olio d’oliva. L’eredità medievale di Badalucco è evidente nelle sue strette strade acciottolate, nei portali ad arco e nelle case in pietra ornate da murales colorati.

La piazza principale del paese, Piazza Marco Bianchi, è piena di attività, fiancheggiata da caffè, ristoranti e negozi. Da esplorare il centro medievale passeggiando per le strade labirintiche, ammirando l’architettura e scoprendo angoli nascosti. La cucina locale ricorda i piatti della tradizione ligure, dal pesto, alla focaccia, ai frutti di mare freschi. Per chi apprezza le visite panoramiche è da visitare la Rocca di Badalucco, l’antica fortezza del paese, da dove si gode una splendida vista sulle valli, sulle montagne e sul Mar Tirreno. Tra gli eventi da non perdere, l’annuale Festa del Mandorlo in Fiore a maggio e la Festa della Castagna a novembre.