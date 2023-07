Liguria - Tour in motonave a Savona con avvistamento cetacei

Per avvistare i cetacei c'è un apposito tour in motonave che parte da Savona. Nel suggestivo “Santuario dei Cetacei” si può esplorare l’habitat naturale dei delfini e delle balenottere. Questo santuario marino, istituito nel 1991, si estende lungo la costa francese, in Liguria, Toscana e Sardegna del Nord. Accompagnati da una guida naturalista esperta, si possono ammirare diverse specie di cetacei ed approfondire il loro comportamento.

