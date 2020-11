Liguria, 31 milioni per potenziare sedi e assumere addetti

Il piano straordinario

Per quanto attiene ai fondi, è in corso redazione il Piano straordinario per i Cpi, con cui la Regione deve esplicitare al ministero del Lavoro come intende spendere le risorse statali che ha disposizione. Anche perché questi fondi vengono erogati in funzione dell’approvazione della programmazione di spesa. Il testo del piano, spiegano alla Regione, è quasi pronto. «Avremmo già finito se non ci fosse stata prima l’emergenza Covid, che ha diminuito le presenze in ufficio, e poi la tornata elettorale. Ora il piano deve andare alla nuova giunta (appena insediatasi, ndr) che ne deve approvare le linee programmatiche perché poi sia girato al ministero del Lavoro. Il dicastero deve quindi approvarlo». E in teoria potrebbe anche chiedere delle modifiche, anche se è improbabile, visto che il testo è stato redatto secondo le linee dettate proprio dal ministero. Per i dirigenti regionali, «l’approvazione definitiva del piano dovrebbe avvenire entro l’anno o, al massimo, nei primi mesi del 2021». Finora solo otto regioni italiane hanno presentato il piano.

I fondi

I 31,44 milioni disponibili serviranno, chiariscono in Regione, principalmente per due scopi: infrastrutture e assunzioni, anche per coprire il turnover imposto dai pensionamenti. «Circa 19 milioni – chiariscono – saranno dedicati al potenziamento infrastrutturale: per cercare sedi adeguate dove mancano, per migliorarle, se occorre, e per potenziarne le reti informatiche. Su queste ultime saranno impegnati circa 900mila euro del totale». I fondi vengono erogati una tantum per gli anni 2019 e 2020 e possono essere spalmati dalla Regione su una programmazione più lunga. Ma la cifra è assegnata solo a fronte di un preciso progetto di spesa. Altri «10 milioni circa saranno impiegati per l’assunzione di nuovo personale: la Regione ha già pubblicato i bandi nel 2019, poi ha sospeso per il Covid, e adesso sono stati messi a punto due concorsi per categorie diverse: impiegati e funzionari». In base alle risorse finanziarie che il ministero ha assegnato alla Regione, si ipotizza l’inserimento di circa 190 persone. Il ministero del Lavoro, infine, riconosce alla Liguria una quota una tantum di 1,5 milioni, dedicata ai beneficiari di reddito di cittadinanza, che può essere impegnata per assumere personale a tempo determinato e/o per predisporre interventi di formazione e accompagnamento al lavoro. La Regione ha deciso di non fare assunzioni a tempo determinato, per evitare di creare lavoro precario, e di concentrare tutte le risorse sulla formazione. «Stiamo studiando – dicono i dirigenti – come programmare gli interventi».

La crisi

Al momento, afferma l’assessore Berrino, «abbiamo i concorsi in atto per il potenziamento delle risorse umane e abbiamo finito lo screening degli interventi da fare nel Cpi, a livello immobiliare. Il vero problema è, con la crisi determinata dal Covid, che ruolo potranno avere i centri per l’impiego. È chiaro che se non ci sono i posti di lavoro non funzioneranno. Ci sono certamente aziende che in questo momento si rivolgono ai Cpi ma il numero delle richieste di personale si assottiglia. Aumentano solo quelle relative ai lavori stagionali. Inoltre, secondo i dati che ho a disposizione, il ruolo dei navigator (deputati a far incontrare domanda e offerta per i percettori di reddito di cittadinanza, ndr) non ha cambiato, nei numeri, l’occupazione generata dai Cpi».