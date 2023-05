Liguria, in calo i giovani che non studiano e non lavorano

Però, conclude il governatore ligure, «nonostante tutto abbiamo date certe per opere come il Terzo valico e passante di Genova e solo qualche giorno fa abbiamo iniziato la costruzione della nuova diga di Genova, quindi credo ci siano i margini per recuperare anche in questo campo».

Liguria quinta per turisti

La Liguria, secondo i dati Ambrosetti, si posiziona al quinto posto in Italia (dopo Trentino, Val d’Aosta, Veneto e Toscana) per arrivi turistici per milione di abitanti (2021), con il 4,4% degli arrivi a livello nazionale. Tra l’altro, il comparto turistico rappresenta una quota fondamentale dell’occupazione regionale (7,7% del totale contro il 6% della media nazionale), con una spesa dei turisti stranieri di 1.550 euro pro capite, in aumento nell’ultimo anno del 76% e per cui la regione si colloca al terzo posto in Italia.

La Liguria è inoltre la sesta regione italiana per spesa in ricerca e sviluppo (1,6% del Pil nel 2021). «L'incontro di oggi - afferma Valerio De Molli, managing partner & ceo di The European House - Ambrosetti - rappresenta il punto di partenza dei lavori della settima edizione del think Tank Liguria 2030, lanciato già nel 2015 da Ambrosetti in collaborazione con la Regione Liguria . Dal nostro tableau de bord regionale emerge un quadro estremamente».

Il rilancio del territorio, tuttavia, conclude Molli, «passa anche dalla realizzazione delle numerose e strategiche infrastrutture fisiche e digitali qui presenti e per il cui monitoraggio abbiamo attivato già nel 2020 un Osservatorio permanente, che quantifica fino a 7 miliardi di euro, al 2030, la perdita economica per il territorio ligure causata dalla loro mancata realizzazione».

