Liguria, frane ed esondazioni creano disagi e danni. Paura per la mareggiata La Superba ancora una volta sott’acqua. Nella Valpolcevera, a causa della fuori uscita dagli argini dei rii Fegino e Ruscarolo, ci sono stati numerosi allagamenti.

La Superba ancora una volta sott’acqua. Il maltempo che, nella nottata tra il 22 e 23 novembre e tutt’ora, sta flagellando Genova ha provocato danni e disagi. Nella Valpolcevera, a causa dell’esondazione dei rii Fegino e Ruscarolo, ci sono stati numerosi allagamenti. Una situazione che ha provocato non pochi disagi alla popolazione. Ventisette persone sono state sfollate nella zona e hanno trovato una sistemazione autonoma. Altre centoventicinque, in corso Perrone, sono invece rimaste nelle loro case ma sono isolate in attesa che passi l’emergenza. Forti i disagi per la viabilità. I vigili del fuoco hanno messo in salvo alcune persone in auto rimaste bloccate nel sottopasso stradale di Brin allagato.





La situazione su tutta la regione

Non ci sono, però, problemi solo a Genova. La pioggia e le frane a «minacciano» l’intera Liguria in allerta rossa dalla mezzanotte. La zona più critica è quella di confine tra le province di Genova e Savona, sia lungo la costa che nelle zone interne. A Varazze il Teiro, in località Bolsine, è in rapida salita.

La strada statale 29 del Colle di Cadibona - comunica Anas - è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a causa dell'esondazione del fiume Bormida tra i comuni di Dego e Piana Crixia, dal km 118 e al km 120, in provincia di Savona.

Sotto stretta osservazione lo Stura e l’Orba. A fronte di un simile contesto è stato sospeso il traffico ferroviario lungo la linea Alessandria e Savona per danni causati dal maltempo per una frana tra Ponti e Montechiaro Denice. Alcuni treni regionali sono stati cancellati o parzialmente cancellati e Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo.





Il mare agitato incute timore

Fa paura anche il mare con onde fino a 6 metri. La mareggiata ha colpito pesantemente Alassio, dove l’acqua ha invaso la passeggiata. È questa una delle maggiori criticità nel Savonese. A Varazze fa paura il livello del torrente Teiro, ad Albisola Superiore è esondato il rio Basco. A Savona città ci sono varie strade chiuse per allagamenti. Una frana blocca la strada provinciale del Colle del Melogno.