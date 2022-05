Liguria. Le giornate dei Rolli a Genova

Nel week end del 13 – 15 maggio 2022 tornano i Rolli Days 2022, l'evento con cui Genova celebra i suoi palazzi Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 2006. In occasione dell'apertura straordinaria gratuita dei Palazzi UNESCO Le visite ai Palazzi dei Rolli, ci immergono nel contesto storico e culturale del trardo Cinqucento periodo in cui le grandi famiglie come semraristocratiche genovesi commissionarono le straordinarie opere d'arte visibili ancora oggi in città. Per esplorare la Genova Barocca saranno aperti al pubblico i maestosi palazzi di Via Garibaldi, i grandi edifici di Via Balbi con il Palazzo Reale e i palazzi dell'Università, le vie del centro storico con i gioielli conservati nella Galleria Nazionale della Liguria di Palazzo Spinola e gli affreschi tardobarocchi di Palazzo Centurione Cambiaso, senza dimenticare le ville suburbane di Sampierdarena e della zona di Castelletto e Albaro, eccezionali contenitori di affreschi di assoluto livello.

