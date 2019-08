Liguria, occupazione e investimenti in ripresa ma livelli ancora inferiori al Nordovest

In seguito al crollo del ponte hanno registrato un'accelerazione le opere relative alla viabilità a mare di Genova, con l'inaugurazione, lo scorso dicembre, del nuovo collegamento per l'accesso al casello autostradale adiacente all'aeroporto Cristoforo Colombo. Sono proseguite anche le opere infrastrutturali previste dai piani regolatori del sistema portuale ligure. Non si sono invece registrati progressi nelle opere relative al nodo ferroviario urbano di Genova, alla Gronda autostradale di Ponente, al raddoppio della linea ferroviaria a Ponente e al potenziamento della “Pontremolese” tra La Spezia e Parma.

Dopo un quadriennio di crescita, le presenze turistiche nel 2018 si sono ridotte (-2,4%). Secondo i dati dell'Osservatorio turistico della Regione Liguria, il decremento è risultato più intenso nelle province di Imperia e di Savona, a fronte di una sostanziale stabilità per Genova e La Spezia; la diminuzione ha riguardato sia le strutture alberghiere sia quelle extralberghiere.

Nel 2018, infine, il traffico commerciale portuale complessivo ha rallentato all'1,1%; fra gli scali regionali un incremento si è concentrato a Savona, mentre a Genova il progresso è stato minimo e La Spezia ha registrato una leggera flessione. Il traffico di container si è mantenuto sugli stessi livelli del 2017.