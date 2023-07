A fuoco un pullman nella galleria Monte Giugo sulla A12, diversi intossicati. Chiusa l’autostrada, lunghe code sull’Aurelia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un pullman ha preso fuoco all’interno della galleria Monte Giugo in A12 nel tratto tra Recco e Nervi in direzione Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. I passeggeri sono riusciti ad uscire tutti dalla galleria e i feriti sono stati medicati inizialmente nell’area di servizio di S. Ilario per intossicazione. Il ferito più grave è l’autista del pullman costretto a ricorrere alla camera iperbarica. Sono in tutto 37 le persone rimaste ferite di cui 25 intossicate e 12 sotto shock.

Sul posto sono intervenute la polizia stradale e i tecnici di Aspi. L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni e si sono formate in totale oltre dieci chilometri di coda, in aumento. Le code sulla statale Aurelia partono da Camogli e arrivano fino a Nervi. Si segnalano rallentamenti anche sulla statale 225, sulla 586 e poi sulla provinciale 654 che da Chiavari conduce prima a Santo Stefano d’Aveto e poi a Piacenza.

Autostrade: non mettersi in viaggio su quella tratta

«Chiediamo assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure». Così Aspi dopo l’incendio. «C’è fumo su entrambe le carreggiate - spiega in una nota Aspi -. La risoluzione di questo evento non sarà di breve durata e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente».

Undici persone trasportate al San Martino di Genova

«Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci dell’area interessata per agevolare il passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria». È quanto si legge in una nota. «L’appello è a non utilizzare l’autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità», aggiunge la Regione Liguria.



Autostrade per l’Italia in una nota agli utenti diretti verso Genova consiglia dopo l’uscita a Recco di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada a Genova Nervi. Si segnalano code verso Genova lunghe 4 km e in direzione di Livorno di 3 km. L’uscita consigliata per chi proviene da Est è quella di Chiavari.